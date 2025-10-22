El municipio aportó una bomba de agua para el riego del «Club Las Paredes»

El Municipio de San Rafael sigue colaborando con los clubes e instituciones del departamento. Esta vez fue el turno del Club Sportivo Defensores de las Paredes que fue beneficiaria de una bomba de agua para poder realizar el riego de su campo de juego.

La institución “aviadora” recibe a cientos de chicos de la zona y tiene unas nutridas divisiones inferiores, con categorías infantiles, juveniles y femeninas.

“El objetivo es que puedan mejorar las condiciones de la cancha y la infraestructura del club”, explicó la delegada distrital Flavia Padilla.

En los próximos días se comenzará a colocar la bomba, tarea que estará a cargo de la Dirección de Electrotecnia y Agua Potable.

Por su parte, Cristina Olivares, vicepresidenta de la institución, destacó que “el Intendente Omar Félix vino personalmente al club e hizo entrega de la bomba. Es un logro muy grande para mejorar la infraestructura”.

Hay que destacar que la institución azulgrana contiene a más de 200 chicos que llegan desde diferentes puntos del distrito.

Desde el Municipio se viene colaborando con la institución, así como con el resto de los clubes del departamento. Anteriormente se entregó material deportivo, reflectores, entre otros.