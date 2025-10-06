El Ministerio de Producción, a través del Área de Capacitación e Higiene y Seguridad de la Subdirección de Recursos Humanos, llevará adelante la 9ª edición de la Jornada Saludable 2025, una iniciativa consolidada que promueve hábitos de vida activa en el ámbito laboral.

La actividad se desarrollará en el 6º piso de la Casa de Gobierno el lunes 6 y el jueves 9 de octubre, con la participación de equipos técnicos del programa +365, Raíces Mendoza, IGA y especialistas en yoga y nutrición.

La propuesta estará destinada a trabajadores del Ministerio de Producción y ofrecerá talleres, charlas y prácticas orientadas al cuidado integral de la salud, la prevención de enfermedades y la generación de entornos laborales más seguros y sostenibles.

En la primera jornada, la profesora María Cecilia Spigolon, especialista en yoga restaurativo e integral, dictará talleres de respiración consciente, higiene postural y estiramiento para el trabajo de escritorio, acompañados con la entrega de frutas de estación para los asistentes.

La segunda jornada incluirá una charla sobre alimentación saludable a cargo de las nutricionistas Mariana Torres y Florencia Sans, quienes brindarán herramientas para seleccionar alimentos en función de su valor nutricional. Además, el Cuerpo de Brigadistas del Ministerio realizará una demostración de RCP y protocolos de emergencia, con exhibición de los elementos de la mochila de seguridad.

Durante ambas jornadas se promoverá el consumo de frutas y verduras de estación, alimentos regionales y productos frescos, con degustaciones y licuados preparados por el IGA. Estas actividades se articularán con el programa +365 – Tierra de Productos Saludables y Raíces Mendoza, que impulsan la visibilización de la producción mendocina y fomentan hábitos de consumo equilibrados.