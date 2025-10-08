El Kirchnerismo retuvo el control del SUTE y Gustavo Correa será el nuevo secretario general

El oficialismo peronista retuvo la conducción del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación de Mendoza (SUTE). La alianza entre las listas Azul Naranja y Celeste, agrupadas bajo el nombre «Frente por la Escuela Pública», se impuso con amplia ventaja en los dieciocho departamentos, consolidando así el liderazgo del kirchnerismo gremial en el principal sindicato docente de la provincia.

El nuevo secretario general, Gustavo Correa, hasta ahora secretario adjunto del SUTE y también titular de la CTA de los Trabajadores en Mendoza, reemplazará a Carina Sedano, quien ocupará el cargo de secretaria de Educación del gremio. Con este resultado, el peronismo mantiene el control de uno de los sindicatos más relevantes de Mendoza.

De acuerdo con fuentes del espacio ganador, la lista justicialista obtuvo cerca del 50% de los votos y se impuso en todas las seccionales municipales. No ocurría algo similar desde 2013, cuando una sola fuerza logró dominar todos los territorios.

Correa, dirigente vinculado al kirchnerismo y a La Cámpora, cuenta con más de treinta años de militancia sindical dentro del SUTE, donde finalmente alcanzó su meta de liderar la organización, que nuclea a unos 22.000 afiliados en toda la provincia. En la nueva conducción lo acompañarán Denia Merelo, referente de San Rafael, como secretaria adjunta, y César Maturano, dirigente de Luján de Cuyo, al frente del área gremial.

Durante la campaña, el oficialismo hizo hincapié en los avances obtenidos en materia salarial y laboral durante su gestión. Correa destacó que, desde que su espacio asumió la dirección del sindicato, el salario docente pasó de ser el tercero peor pago del país a ocupar el puesto doce. El objetivo para esta nueva etapa será volver a ubicar el salario docente mendocino entre los cinco mejores del país, como en 2015.

