El Intendente Félix presentó obras en Punta de Agua y participó de los festejos por el 105 aniversario

Esta vez el clima acompañó y la comunidad de Punta del Agua pudo celebrar sus 105 años de fundación. El intendente Omar Félix recorrió los 146 kilómetros que separan la ciudad con el distrito más austral del departamento, encabezó presentación de obras y también fue parte del acto oficial y los festejos por el aniversario.

Inicialmente el intendente Félix encabezó la presentación de la sala velatoria contigua al cementerio puntalagüino, un espacio adecuado a que los vecinos puedan despedir a sus seres queridos en un ámbito equipado para tal fin, y que – en el ámbito regional – representaba una importante demanda de parte de esa comunidad.

Además, el intendente destacó la incorporación de 130 luces led a la red de alumbrado público del casco urbano de Punta del Agua, que se suman a anteriores inversiones, entre ellas el plan de asfalto (por primera vez en su historia) y el salón de usos múltiples.

Más tarde fue el turno del acto oficial y el desfile de entidades representativas del distrito, que incluyó participación de escuelas y agrupaciones tradicionalistas. Durante su discurso, el jefe comunal puso en valor todas las acciones que ejecuta el Municipio pensando en el bienestar de quienes residen en zonas más alejadas del centro. “Todos los días trabajamos pensando en cómo mejorarles la calidad de vida a quienes viven en el centro, en algún barrio o en uno de los 18 distritos que componen los más de 32.000 kilómetros de superficie que tiene San Rafael”, expresó.

"Tenemos una realidad muy difícil en cuanto a la economía, que nos afecta como los afecta a todos ustedes, pero hemos hecho un esfuerzo muy grande por sostener este plan de obras y los diferentes programas de gestión. Vamos haciendo equilibrio, para que en cada rincón de San Rafael exista presencia del municipio a través de diferentes acciones", afirmó.

Las actividades continuaron en el SUM del distrito, con un gran almuerzo comunitario del que también participó Omar Félix junto a vecinos que degustaron un rico asado.