El INTA inaugura su nueva sede en Malargüe con una gran muestra abierta a la comunidad

El próximo sábado 1 de noviembre, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) llevará adelante la inauguración de su nueva sede de la Agencia de Extensión Rural Malargüe, ubicada en Avenida Rufino Ortega y Fray Inalicán.

La jornada comenzará a las 9:00 horas con la Expo INTA, una muestra abierta donde se presentarán los distintos trabajos que desarrolla la institución junto al sistema productivo del sur de Mendoza. Además, participarán empresas, instituciones y organizaciones locales, compartiendo experiencias y propuestas vinculadas al desarrollo agropecuario, la innovación y la tecnología aplicada al campo.

A las 11:00 horas se realizará el acto oficial de inauguración, con la presencia de autoridades, técnicos y productores de la región. Desde el INTA destacaron que esta nueva sede reafirma el compromiso con el desarrollo territorial y la búsqueda constante de innovación, fortaleciendo el vínculo con la comunidad y el sector productivo de Malargüe.

La actividad es abierta a todo el público, por lo que se invita a vecinos, productores y estudiantes a participar y ser parte de este importante acontecimiento para el crecimiento local.