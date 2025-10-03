El HCD de San Rafael impulsa la reactivación del «Ente Binacional Las Leñas»

El Honorable Concejo Deliberante de San Rafael busca promover la reactivación del Ente Binacional Las Leñas (EBILEÑAS), organismo creado para coordinar los aspectos técnicos, políticos y administrativos vinculados al Paso Las Leñas. El Honorable Concejo Deliberante de San Rafael busca promover la reactivación del Ente Binacional Las Leñas (EBILEÑAS), organismo creado para coordinar los aspectos técnicos, políticos y administrativos vinculados al Paso Las Leñas.

El autor de este proyecto, Samuel Barcudi, presidente del HCD aseguró: «Este paso internacional es considerado un paso estratégico para consolidar un corredor bioceánico de baja altura, con capacidad de garantizar conectividad todo el año entre Argentina y Chile, y de potenciar el comercio exterior, el turismo, las inversiones y la generación de empleo en toda la región».

La inactividad del EBILEÑAS en los últimos años ha retrasado el desarrollo de los estudios de factibilidad y la planificación de la obra. Por ello, Barcudi remarcó la necesidad de que todas las áreas competentes de Argentina designen a sus representantes para lograr una plena integración del comité binacional.

«Hace poco tuvimos una reunión con Cancillería de la Nación en dónde nos pusimos al día con las últimas novedades del Paso Las Leñas. Con esta declaración lo que buscamos es instar a qué, la Secretaría de Transporte de la Nación y el Gobierno de Mendoza, designen a sus representantes del EBILEÑAS, con el fin de avanzar en las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la concreción del Paso Las Leñas», remarcó el Presidente del HCD.

Y agregó: “hace unos días atrás estuvimos en Chile en el XXIV Encuentro Binacional del Paso Pehuenche donde las mesas de trabajo apuntaban a la facilitación fronteriza, infraestructura, transportes y comunicaciones, industria, comercio y turismo y asuntos sociales. Y nosotros aprovechamos para poner en agenda la conformación del Ebileñas”.

De esta manera, San Rafael reafirma su compromiso con un proyecto considerado prioritario para la integración regional y el desarrollo económico de Cuyo y del país.