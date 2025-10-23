El HCD de San Rafael celebra 150 años de historia

El Honorable Concejo Deliberante de San Rafael se prepara para celebrar sus 150 años de vida institucional, recordando el inicio de la actividad legislativa local que dio forma al desarrollo político y social del departamento.

El primer Concejo Deliberante surgió el 6 de enero de 1876 en la Villa 25 de Mayo, marcando el comienzo de la organización política de San Rafael. Años más tarde, el 1 de julio de 1903, se elaboró el Reglamento Interno que establecía el funcionamiento del cuerpo y el juramento de los nuevos “municipales”, como se denominaba entonces a los concejales.

La última sesión en la Villa 25 de Mayo se realizó el 9 de octubre de 1903, antes del traslado de la cabecera departamental a la Colonia Francesa, actual ciudad de San Rafael, conforme a la Ley N° 262. Aquella reunión fue presidida por Guillermo Aguirre junto a los concejales Rodolfo Iselín, Francisco Arbet, Ramón Videla, Benjamín Luna y Juan P. Guevara.

Entre las primeras ordenanzas tratadas se destacan el patentamiento de vehículos, la creación de comisiones vecinales, la construcción de escuelas y cementerios, la delimitación del radio urbano y la creación del Registro Cívico Municipal. También se aceptaron terrenos donados por Rodolfo Iselín para calles, plazas y edificios públicos.

«Desde aquellas primeras reuniones, el Concejo se consolidó como un espacio clave de debate y representación, trabajando por responder a las necesidades de la comunidad sanrafaelina», remarcó el presidente del HCD, Samuel Barcudi.

En el marco de este aniversario, el festejo inicial está previsto para el martes 6 de enero de 2026, fecha fundacional del cuerpo deliberativo. A lo largo del año se desarrollarán diversas actividades conmemorativas distribuidas en distintos meses, que buscarán poner en valor la historia institucional y el rol del Concejo en la vida democrática local.

Además, durante todo el año 2026, el Honorable Concejo Deliberante utilizará un logo recordativo del 150° aniversario, que se sumará de manera anexa al logotipo oficial de la institución.

De esta manera, el HCD de San Rafael se encamina a celebrar un siglo y medio de historia, participación y compromiso con la sociedad.