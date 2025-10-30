El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que depende de la órbita de Sandra Pettovello, activó un fuerte aumento de entre 29% y 35% en los valores del nomenclador para prestadores de discapacidad.

La mejora se aplicará en tres tramos sucesivos entre los meses de octubre y diciembre de 2025.

La suba se materializó gracias a una “decisión administrativa del Jefe de Gabinete de la Nación” y, según ANDIS, “busca fortalecer el sistema de atención, garantizando que las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025″.

Con este aumento, se verán beneficiados los profesionales y prestadores que brindan servicios esenciales como internaciones, transporte, apoyo educativo y laboral, y atención médica y de rehabilitación.

Desde el organismo destacaron que la medida “no solo otorga previsibilidad al sistema, sino que también reconoce el trabajo y el compromiso de los profesionales que acompañan a las personas con discapacidad todos los días”.