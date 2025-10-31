El Festival Insurgente llega a Mendoza con un line up explosivo que reunirá en un mismo escenario a grandes referentes y talentos emergentes de la música urbana.

La histórica visita de Mala Rodríguez, pionera y referente del rap en español, se combina con Sara Hebe, la artista argentina que atraviesa un gran momento en su carrera. Junto a ellas, proyectos locales como Faauna -con gran recorrido nacional e internacional-, FL3 & La Blunty y Vid Urbana prometen ritmo, baile y fusión de géneros, desde rap y cumbia digital hasta electrónica y beats urbanos.

La cita es el domingo 2 de noviembre, a partir de las 18, en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). El espectáculo es apto para todo público y los menores de 12 años no pagan. Las entradas se encuentran a la venta en www.ticketone.ar.

Un line up explosivo

María Rodríguez, conocida artísticamente como Mala Rodríguez, es una de las voces más influyentes del rap en español. Desde su debut a fines de los 90 con Toma la traca y A jierro, y su primer álbum Lujo Ibérico (2000), se consolidó como referente femenina del hip hop. Reconocida mundialmente por su estilo único y la fuerza de sus letras, ha colaborado con Nelly Furtado, Julieta Venegas, Calle 13, Lola Índigo y Romeo Santos. Su trayectoria incluye seis discos de estudio —entre ellos Alevosía (2003), Malamarismo (2007), Dirty Bailarina (2010), Bruja (2013) y Mala (2020), y múltiples premios, entre ellos dos Grammy Latinos y el Premio Nacional de las Músicas Actuales. En 2024 presentó su nuevo trabajo, Un Mundo Raro.

Sara Hebe, nacida en Trelew, es una de las artistas más potentes e irreverentes de la música argentina. Su estilo fusiona rap, cumbia, punk y electrónica, con letras que abordan lo social, lo político y lo personal. Desde su debut en 2009 con La Hija del Loco, construyó un camino independiente con discos como Puentera (2012), Colectivo Vacío (2015), Politicalpari (2019) y Sucia Estrella (2022). Sus shows explosivos la llevaron a Lollapalooza, Cosquín Rock, Rock al Parque (Colombia) y giras por Europa, consolidándola como una de las voces más relevantes de la escena alternativa latinoamericana.

Faauna, nacido en Mendoza, es pionero de la cumbia digital y uno de los proyectos más influyentes en la fusión de ritmos latinoamericanos con sonidos urbanos. Fundado en 2004 por Cristian Del Negro y Federico Rodríguez, se destacó por combinar cumbia, drum and bass y electrónica, alcanzando repercusión internacional con su primer álbum La Manita de Fauna (2008). En 2023 se incorporó el rapero mendocino Donturco, sumando nuevas líricas y energía en vivo, consolidando su sonido vibrante que recorre desde la cumbia psicodélica hasta el techno y el trance.

FL3 & La Blunty, dúo destacado de la escena urbana mendocina, presentan un set conjunto que combina rap, R&B y beats urbanos, aunque ambos mantienen también sus carreras por separado. FL3 (Mauro Chacón) llega con su más reciente disco Un día a la vez (2025), consolidando su sonido con banda, secciones de brasses y crew de baile. La Blunty (Soledad Alaniz) acaba de presentarse en el Festival Montaña con gran repercusión, y su estilo combina R&B, pop urbano y dembow. Juntos ofrecen un show vibrante que recorre su repertorio propio y permite fluir a invitados y artistas locales. Con su música reflejan historias del barrio, el día a día y la cultura local, transmitiendo energía auténtica y cercanía con el público.

Vid Urbana, rapera y activista mendocina, comenzó a rapear a los 14 en su barrio de Guaymallén. Ha representado a Mendoza en competencias nacionales como Red Bull Batalla de los Gallos y organiza talleres de rap, incluso en cárceles, a través de su proyecto Derrimando muros. Además, es jurado en batallas de freestyle y dirige su propia casa cultural, La Bodeguita.