El Emetur lanzó Manso Alojamiento, para seguir fortaleciendo la promoción del destino

El Ente Mendoza Turismo presentó Manso Alojamiento, una nueva acción promocional que busca generar mayor demanda en el sector turístico y continuar impulsando el posicionamiento de Mendoza como un destino competitivo durante todo el año. Estará vigente del 14 de noviembre al 15 de febrero, y si bien está pensada para turistas nacionales, también podrán acceder los mendocinos que lo deseen.

Durante la presentación se anunció, además, que Manso menú y Mansa bodega se extenderán hasta el 15 de febrero de 2026.

La propuesta alienta la oferta de alojamientos turísticos locales a través de estadías a precios competitivos en distintos tipos de establecimientos de la provincia. La campaña se extenderá del 14 de noviembre al 15 de febrero y permitirá a mendocinos y turistas acceder a estadías en diversos alojamientos de todo el territorio provincial.

Podrán participar todos los alojamientos con domicilio en Mendoza que se encuentren registrados en el Emetur y que ofrezcan una estadía en base doble (para dos personas) más desayuno, con un valor total máximo diario de $100.000, impuestos incluidos.

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, enfatizó que “Mendoza es un destino que se disfruta todo el año y esta iniciativa apunta precisamente a eso: a seguir moviendo la actividad con creatividad y trabajo conjunto del sector público y privado, además de demostrar que el nuestro no es un destino caro, sino competitivo, con una gran variedad y calidad de propuestas”, finalizó Testa.

Inscripción de prestadores

Como ocurrió con las campañas anteriores (Manso Menú y Mansa Bodega), esta promoción requiere de una primera instancia de inscripción por parte de los prestadores de alojamiento que deseen participar. Tras esta etapa, el equipo del Emetur constatará que se trate de establecimientos debidamente habilitados y que cumplan con la promoción propuesta.

El formulario de inscripción para los dueños de alojamientos de todo tipo de categorías está disponible hasta el 7 de noviembre y podrá completarse a través de la página oficial del Emetur, www.mendoza.tur.ar.

Los alojamientos seleccionados formarán parte de una página exclusiva de la promoción, a la que se podrá acceder directamente, a través de las redes del Ente o del sitio www.mendoza.tur.ar. Allí los turistas podrán acceder a las distintas opciones disponibles. Además, las propuestas serán difundidas en las redes sociales de Turismo, con mención o etiqueta del establecimiento participante.

Tras este proceso, los turistas nacionales y los mendocinos que lo deseen podrán consultar las diferentes opciones y acceder a las promociones, entre el 14 de noviembre y el 15 de febrero.

Manso

Manso Alojamiento se desprende de la exitosa campaña publicitaria Mendoza, Manso Destino, y llega tras el gran impacto de las acciones anteriores, Manso Menú y Mansa Bodega, que impulsaron el consumo en restaurantes y bodegas mendocinas y que se extenderán hasta el 15 de febrero.

La presentación oficial se realizó este martes al mediodía en el Centro de Congresos y Exposiciones Gobernador Emilio Civit y contó con la presencia de funcionarios del Emetur, empresarios del sector y representantes de la Asociación Empresaria Hotelero-Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA).

Durante el acto, Testa destacó que “con Manso Alojamiento buscamos seguir fortaleciendo la cadena de valor del turismo mendocino, generando nuevas oportunidades para nuestros prestadores y acercando más mendocinos y turistas a vivir la experiencia de alojarse en nuestra provincia”.

“Cuando presentamos Mendoza, Manso Destino, el 15 de mayo, en el seno del Consejo Asesor de la Actividad Privada, que representa a todos los rubros turísticos, dimos a conocer que la campaña cuenta con una landing que permite sumar promociones que estimulen la demanda. Primero se dio con la gastronomía; después, con las bodegas, y ahora nos pone muy felices que se sume el sector hotelero”, agregó la funcionaria provincial.

Por su parte, Edmundo Day, vicepresidente de Hotelería de AEHGA, comentó: “Nos gustó que la campaña Manso ha sido un muy buen anzuelo comercial, tanto para Mansa Bodega como Manso Menú, y nos pareció oportuno acercarnos al Emetur a proponer la posibilidad de que hagamos algo con el alojamiento, a lo largo de toda la provincia”.

El empresario comentó que esta iniciativa nació “pensando en que ya la gente empieza a reservar para el verano”. Además, Day remarcó que “esta mesa de diálogo permanente con el Emetur siempre es muy positiva”.

Con esta nueva promoción, el Emetur continúa apostando al crecimiento del turismo interno, fortaleciendo la articulación público-privada y consolidando a Mendoza como un “manso destino” para disfrutar en cualquier época del año.