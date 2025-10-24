El dato de la confianza del consumidor pudo más que las encuestas y cambió el humor del mercado

Bastó una medición de una Universidad para lograr lo que no pudieron las encuestas: cambiar el humor de los inversores. Todas las encuestas midieron el resultado de las elecciones, pero la Universidad Torcuato Di Tella publicó el resultado del indicador de la Confianza del Consumidor que marcó un rebote de 6,3% en octubre tras haber caído en agosto y setiembre. Al indicador se lo toma como un anticipo del índice de Confianza en el Gobierno que llegará a destiempo porque se publicará el lunes, un día después de las elecciones.

Pero siempre Confianza del Consumidor y en el Gobierno van juntos. Por eso, los inversores se despertaron y lo que parecía cobertura, se transformó en una exagerada dolarización porque el indicador más creíble les estaba diciendo que hay posibilidades de una buena elección por parte del Gobierno.

El índice pudo más que la ayuda de Estados Unidos o tal vez fue una consecuencia de esa ayuda. El “efecto Bessent” se pondera en silencio porque para una notable cantidad de gente que apoya la ayuda financiera de Estados Unidos parece vergonzante admitirlo en público porque sigue asociada a palabras como “colonialismo”, “imperialismo” o “entrega de la soberanía”. Ese fenómeno se vio durante la epidemia del COVID donde el rumor fue que no se aceptaron las necesarias vacunas norteamericanas porque pedían la entrega de los glaciares.

De esta manera, el mercado financiero despertó y los inversores se deshicieron de dólares y se volcaron a bonos y acciones. La caída del MEP fue de nada menos que $60 (+3,8%) a $1.533,50, mientras el contado con liquidación (CCL) se derrumbó $61 (-3,8%) a $1551,33. El “blue” siguió la tendencia y cayó $25 (1,7%) a $ 1.525.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se sintió la ausencia de los exportadores y se operaron $677 millones que obligaron a intervenir al Tesoro de Estados Unidos al mediodía y a las 13.30, con la postura más fuerte del día que tuvo éxito porque después hizo mínimas apariciones que decrecieron gradualmente hasta el cierre por el efecto disuasorio. Se estima que con alrededor de USD 150 millones logró que el dólar mayorista cerrara $10 abajo a $1.479. El día anterior había necesitado USD 400 millones.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “el volumen operado en futuros volvió a crecer y las cotizaciones ajustaron con retrocesos a lo largo de toda la curva, lo mismo que se evidenció en la operatoria de bonos dollar linked. Hubo rotación de octubre a noviembre y la primera posición se vendió al mismo valor que el contado, pero para dentro de 8 días y atravesando las elecciones”.

F2 agregó sobre la intervención en el mercado de futuros que “el Banco Central informó su posición en derivados a fin de septiembre y fue de -6.844 millones cuando hoy debe rondar los -7.000 millones, pero luego de que el Tesoro haya emitido USD 4.300 millones en bonos dollar linked en menos de un mes y el BCRA se haya muñido de USD 7.300 millones en esos bonos a través de un canje para incrementar su poder de fuego, además del adelanto de exportadores de USD 7.000 millones y las intervenciones del Tesoro, BCRA y Tesoro norteamericano. Pero como venimos notando hace algunas ruedas, el mercado de futuros parece haberse quedado sin combustible y no se anima a convalidar valores mayores, además de la estabilización de las tasas en pesos”.

Cabe recordar que el Banco Central canjeó bonos dollar linked que tienen vencimientos a fin de mes cuando vencen USD 3.232 millones. Para hacerse de esos bonos de inminente vencimiento entregó títulos similares por USD 1.300 millones que vencen a fin de noviembre; USD 1.053 millones que vencen en diciembre y USD 873 millones con vencimiento en enero.

A todo esto, los bonos soberanos tuvieron un rebote y subieron hasta 2% haciendo bajar al riesgo país 44 unidades (-3,9%) a 1.082 puntos básicos.

Las acciones tuvieron una buena rueda. El S&P Merval de las acciones líderes aumentó 1,8% en pesos y 5,5% en dólares. Los papeles más favorecidos fueron Banco Supervielle (+9,2%), Metrogas (+4,9%) e YPF (+4,5%).

El petróleo tuvo una fuerte suba en el mundo que los llevó por encima de USD 60 por barril.

En los ADR -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York al precio del CCL- se reflejó la toma de riesgo de los inversores locales con casi todo el panel en verde. Los ganadores fueron Supervielle con 13,7%; YPF con 8,7% y Central Puerto con 8%.

Para hoy se espera otra rueda intensa con menos cautela de los inversores que se encuentran sobre cubiertos. Será la última rueda y se parecerá más a una apuesta porque no hay razonamiento posible sin el dato del resultado de los comicios del domingo.

