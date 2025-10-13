Educación Sexual Integral -CEBJA 3-065 Fortín 25 de Mayo

Primero y segundo ciclo conjuntamente con ciclo básico del CEBJA 3 – 065, Fortín 25 de Mayo, dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos, compartieron una interesante charla con la grata presencia del Dr. Mariano López, médico pediatra especializado en adolescencia.

En la descontracturada pero muy interesante y enriquecedora charla, se abordaron dos temas principales.

El primero, «cuidado del cuerpo y la salud», integró aspectos biológicos, métodos anticonceptivos e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

El segundo, «hablemos de valorar la afectividad‘, abordó aspectos relacionados al amor, las relaciones basadas en el respeto y el cuidado mutuo.

Para cerrar, se construyó en forma colectiva un concepto sobre «vínculos y relaciones sanas».

Los estudiantes participaron con seriedad y respeto, interrogaron e hicieron aportes positivos.