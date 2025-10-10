Con solo ingresar los datos personales en el sitio oficial www.padron.gob.ar, la Justicia Electoral Nacional informa la escuela, número de mesa y orden asignado a cada elector.

A la vez, el portal, www.padron.gob.ar/cne_autoridad, se encuentra habilitado el registro de postulantes para ser autoridad de mesa en estas elecciones o en futuros comicios. Para inscribirse es necesario contar con una copia digitalizada completa del DNI (PDF). La presentación de la solicitud no implica la designación automática: la misma será evaluada por la Secretaría Electoral Nacional y, en caso de ser aceptada, la notificación se realizará oportunamente.

Montos establecidos

Autoridades de mesa: $40.000 por viáticos.

Capacitación para autoridades de mesa: $40.000 adicionales.

Delegados en locales de votación: $80.000 por viáticos.

Delegados judiciales: $40.000 por viáticos.

Delegados tecnológicos: $120.000 por viáticos y capacitación.

Elecciones unificadas en Mendoza y formato de las boletas

Para simplificar la participación ciudadana, la provincia resolvió unificar la jornada electoral. De este modo, se votará en un solo día para cargos municipales, provinciales y nacionales.

En cada aula habrá dos urnas, dos boletas y dos cabinas de votación:

Urna nacional (franja celeste): elección de diputados nacionales por Mendoza.

elección de diputados nacionales por Mendoza. Urna provincial (franja verde): elección de senadores y diputados provinciales, además de concejales en los municipios que adhirieron.

elección de senadores y diputados provinciales, además de concejales en los municipios que adhirieron. Boleta nacional (dorso celeste): incluye foto del primer candidato y casilleros para seleccionar la opción elegida.

incluye foto del primer candidato y casilleros para seleccionar la opción elegida. Boleta provincial y municipal (dorso verde): mantiene el diseño de 2023, con logo partidario, foto y datos de postulantes. Permite votar lista completa o elegir por categoría, marcando distintas fuerzas en cada recuadro.

Con este esquema, se busca agilizar el acto electoral y garantizar mayor claridad al votante.

En pocas palabras

🗳️ Elecciones 26 de octubre – Mendoza

📍 ¿Dónde voto?

Consultá en 👉 www.padron.gob.ar

Ingresá tus datos → obtenés:

✔ Escuela

✔ Mesa

✔ Número de orden

👩‍💼 Postulación autoridades de mesa

📲 Online en 👉 www.padron.gob.ar/cne_autoridad

📑 Requisito: copia digitalizada de DNI (PDF).

⚠ La inscripción no garantiza la designación.