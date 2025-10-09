Diputados: se puso un límite de tiempo al Gobierno para aprobar el Presupuesto 2026

Al respecto, Massot señaló que la decisión de impulsar el emplazamiento es “evitar lo que nos pasó el año pasado” . El diputado recordó que el oficialismo clausuró el debate un día antes que finalice el plazo para dictaminar. En aquel momento se volvió a prorrogar por segundo año consecutivo el Presupuesto 2023.

Espert ¡afuera!, entra Lynch

La reunión de Presupuesto y Hacienda deberá comenzar el martes con la elección del libertario «Bertie» Benegas Lynch, en reemplazo de José Luis Espert. En esa línea, Massot planteó que la conducción de las autoridades de Presupuesto comiencen a diseñar el cronograma de expositores que deberá contemplar “funcionarios, gobernadores y rectores de Universidades”.

El proyecto de Presupuesto diseñado por el Gobierno plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de 1.423 pesos argentinos a diciembre de 2026. También se proyecta incrementos del 10,6% de las exportaciones, y 11% de importaciones.

Además se contemplan aumentos del 5% en las partidas destinadas a jubilados, del 17% en las de salud, y del 5% en los recursos derivados al pago de pensiones. Por otra parte, detalla que se aumentarán a 4,8 billones los recursos para Universidades.

En el proyecto girado en 2024, el Gobierno contemplaba recursos por 3,6 billones de pesos, pero las Universidades solicitaron 7,2 billones de pesos. En este último punto no hubo acuerdo entre el oficialismo y oposición.

