Día de San Rafael Arcángel: Cómo funcionaran los servicios municipales

Este viernes 24 de octubre se conmemora el Día del Patrono Departamental San Rafael Arcángel. Ante esta importante celebración desde el Municipio de San Rafael se dictaminó el asueto administrativo, por lo que no habrá administración al público en las oficinas del palacio comunal y otras dependencias anexas.

Pese a esto los operativos de limpieza y la recolección de residuos se realizarán con normalidad en los circuitos establecidos.

La Dirección de Turismo recibirá a los visitantes de 8.30 a 20.30, mientras que el cementerio central lo hará en horario 8 a 20. La Feria Franca atenderá a sus clientes de 8 a 13 en Aristóbulo del Valle y España.

El Parque de los Niños y el Parque Municipal de Valle Grande tendrán sus puertas abiertas normalmente

Además, todas las dependencias con áreas operativas (Defensa Civil, Desarrollo Social, Distritos, Barriales, Espacios Verdes, Electrotecnia, entre otros) mantendrán guardias para actuar ante cualquier contingencia.