Día de San Rafael Arcángel: Cómo funcionaran los servicios municipales

Pese a esto los operativos de limpieza y la recolección de residuos se realizarán con normalidad en los circuitos establecidos.
La Dirección de Turismo recibirá a los visitantes de 8.30 a 20.30, mientras que el cementerio central lo hará en horario 8 a 20. La Feria Franca atenderá a sus clientes de 8 a 13 en Aristóbulo del Valle y España.
El Parque de los Niños y el Parque Municipal de Valle Grande tendrán sus puertas abiertas normalmente
Además, todas las dependencias con áreas operativas (Defensa Civil, Desarrollo Social, Distritos, Barriales, Espacios Verdes, Electrotecnia, entre otros) mantendrán guardias para actuar ante cualquier contingencia.