Destacada actuaciones de los sanrafaelinos en los Juegos Nacionales en Mar del Plata

Una destacada participación, con medallas incluidas, registraron los atletas sanrafaelinos que viajaron a disputar las finales de Juegos Nacionales Evita en la localidad balnearia de Mar del Plata.

La comitiva que formó parte de la delegación mendocina en la competencia tuvo una gran experiencia en la costa atlántica bonaerense.

En atletismo, Jordan Ardaya se consagró campeón nacional en los 200 metros, mientras que también fue subcampeón en posta 8×200.

Además, Sofía Rocher consiguió la medalla de bronce en 600 metros y dos medallas de plata: posta 5×80 y 8×200.

Julieta Rodríguez, llegó hasta la final de los 80 metros, mientras que fue medalla de plata en posta 5×80 y 8×200.

Otra destacada actuación fue la de Joaquín Cia e Ignacio Cardozo, quienes lograron la medalla de bronce en tenis de mesa.

Finalmente hay que destacar la actuación de Delfina Corvalán Moreno. La joven sanrafaelina logró 3 medallas doradas en atletismo adaptado: 100 y 200 metros, además de lanzamiento de bala.