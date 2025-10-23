El actor y docente teatral Daniel Encinas cuenta la historia de un contador y perito partidor que descubre el sentido de su profesión luego de incursionar en un taller de teatro, espacio al que llega tras derribar sus estructuras mentales y culturales.

En este ensayo de autorreferencialidad, el actor se permite caricaturizar su largo tránsito por la Facultad de Ciencias Económicas, mucho antes de elegir al teatro como su único oficio. También es un trabajo en el que traduce sus inquietudes sobre la Pedagogía Waldorf, el sistema educativo basado en las concepciones del filósofo Rudolf Steiner.

Desde el humor, se cuenta la historia de un contador público nacional, que cansado de cumplir mandatos externos, se enfrenta a una gran crisis, que lo lleva a un taller de teatro. Este hecho modifica sustancialmente su biografía y su manera de afrontar su profesión, la docencia y la vida misma.

Con una cantidad incontable de funciones en salas, bares, escuelas, espacios no convencionales, este personaje de la ficción teatral ha ido más allá, incluso de la obra misma y aparece también en eventos, presentaciones y puede «caer» de sorpresa en los lugares más inesperados.

El contador invita al despliegue del potencial humano, muchas veces encerrado en vidas grises y mecánicas. Luego de una década, el contador todavía tiene mucho para contar.

La entrada general es de $10.000 y la segunda preventa (hasta el 24/10 inclusive) es de $8.000 y se encuentran disponibles en EntradaWeb.com o por boletería del Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza).