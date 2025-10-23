La Dirección de Contingencias Climáticas (DCC) informa que los productores agrícolas de los distritos afectados por la tormenta del 20 de octubre ya pueden realizar la denuncia por daños de manera virtual a través del Sistema de Información Agrícola (www.sia.mendoza.gov.ar) o presencialmente en las delegaciones y centros receptores habilitados.

De acuerdo con la información registrada por los radares de la DCC, en la tarde del lunes 20 de octubre se detectaron celdas graniceras que provocaron precipitaciones y daños en áreas cultivadas de distritos del norte de San Rafael, principalmente en Cuadro Benegas y Las Paredes.

El plazo para realizar el trámite se extenderá hasta el lunes 3 de noviembre, conforme a lo establecido por la Ley de Emergencia Agropecuaria, que fija 10 días hábiles para la presentación de denuncias.