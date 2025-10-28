¡Cumbia, fiesta y celebración! La Delio Valdez encenderá la previa del 75° Aniversario de Malargüe

Malargüe abre su corazón a la fiesta y lo hace de la mano de una de las bandas más queridas y convocantes del país: La Delio Valdez. La popular orquesta de cumbia llega con toda su energía y sabor este sábado 15 de noviembre, a las 21:30 hs, para transformar el Parque Raíces Malargüinas en un verdadero carnaval musical.

Esta presentación se enmarca en la previa de los grandes festejos por el 75° Aniversario de Malargüe, y promete inaugurar una temporada de emociones, encuentros y celebraciones que marcarán a la comunidad. La entrada será libre y gratuita, para que nadie se quede afuera de esta fiesta que ya se vive en las calles y en el ánimo de los malargüinos.

Desde su nacimiento en 2009 en Buenos Aires, La Delio Valdez o LDV, como la llaman sus seguidores, rescató la tradición de las grandes orquestas de cumbia latinoamericana, fusionando sonidos y estilos que viajan por distintos rincones del continente: ritmos andinos, reggae, salsa, rock y jazz se mezclan en sus arreglos originales y en sus versiones del cancionero popular. Una identidad musical que emociona, invita a bailar y une generaciones.

“Queremos que Malargüe comience a vivir su aniversario con alegría. Esta ciudad tiene historia, tiene cultura y tiene su gente, que es la protagonista de esta celebración”, destacaron desde la Municipalidad de Malargüe, organizadora del espectáculo.

Con esta gran propuesta, Malargüe se encamina hacia un cumpleaños muy especial: 75 años de identidad, de sueños compartidos, de crecer y reinventarse juntos. Y qué mejor manera de comenzar que bailando una buena cumbia bajo las estrellas. Recordamos que será el sábado 15 de noviembre de las 21:30 horas en la ubicación del Parque Raíces Malargüinas con entrada libre y gratuita.

La invitación está hecha: ¡A preparar los pasos, Malargüe! La Delio Valdez llega para poner ritmo y calidez a una celebración que será inolvidable.