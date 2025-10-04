El Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) lanzó una nueva convocatoria para jóvenes interesados en formarse como auxiliares de la Policía de Mendoza. La inscripción estará abierta hasta el 31 de octubre de 2025 en las sedes Central, zonas Sur y Este y Valle de Uco.

Quienes superen todas las etapas del proceso de selección podrán acceder a una beca mensual de $350.000, destinada a cubrir los gastos del programa de formación.

El curso busca preparar a los aspirantes en áreas clave como seguridad pública, prevención del delito, gestión de emergencias y resolución de conflictos, con el objetivo de brindar herramientas frente a los desafíos actuales de la provincia.

Requisitos para inscribirse

Las personas interesadas deberán realizar una preinscripción en línea en la página oficial del IUSP y luego presentarse en la sede seleccionada para entregar la documentación y coordinar las evaluaciones.

Los requisitos son:

– Ser argentino nativo o por opción.

– Tener secundario completo.

– Edad entre 18 y 29 años cumplidos antes del 31 de diciembre de 2025.

– Estatura mínima de 1,65 m para varones y 1,60 m para mujeres.

No poseer tatuajes visibles. En caso de tenerlos, deberán firmar un “acta compromiso” para quitarlos en un plazo estipulado.

Etapas del proceso de ingreso



La selección contempla cuatro etapas eliminatorias:

– Evaluaciones de conocimientos generales, interpretación de textos y pruebas físicas básicas.

– Entrevistas psicológicas.

– Evaluación psiquiátrica.

– Evaluación médica.

Solo quienes aprueben todas las instancias podrán acceder a la beca de estudios y comenzar la Formación Profesional Básica para Auxiliares. Más información y los pasos detallados de la inscripción están disponibles en el sitio oficial del IUSP.