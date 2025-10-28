Contingencias Climáticas habilitó la toma de denuncias por daños por heladas en los oasis cuatro oasis

La Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), dependiente del Ministerio de Producción, informa que se encuentra habilitada la toma de denuncias por daños en la producción provocados por las heladas ocurridas el 6 de octubre, que alcanzó superficies cultivadas del Este, Norte, Centro y Sur.

La medida alcanza distritos de Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear y San Rafael.

Los productores podrán realizar el trámite hasta el viernes 7 de noviembre, por internet a través del Sistema de Información Agrícola (SIA) www.sia.mendoza.gov.ar o presencialmente en las delegaciones y centros receptores de la DCC.