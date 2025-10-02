Como cada año, la Dirección de Contingencias Climáticas abre la inscripción para que los contratistas de vid y frutales puedan adherir al Fondo Compensador. El periodo para realizar este trámite se extiende hasta el 10 de octubre.Se debe ingresar a este enlace y completar una declaración jurada sobre los cultivos y superficie que trabajan.
Cuotas y vencimientos
El reglamento establece 5 cuotas consecutivas que deberán abonarse en su totalidad y en tiempo y forma para quedar bajo la cobertura en caso de contingencias, las mismas también serán ajustadas según IPC.
Los vencimientos establecidos son los siguientes:
- 1ª cuota: 31/10/2025
- 2ª cuota: 28/11/2025
- 3ª cuota: 30/12/2025
- 4ª cuota: 30/01/2025
- 5ª cuota: 27/02/2025
Los aportes están diferenciados por oasis, al igual que para los demás productores asociados al sistema de compensación.
Vid y frutales aporte por hectárea
Este $ 10.300.
Sur $ 12.300.