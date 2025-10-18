La Dirección General de Escuelas (DGE) invita a todos los estudiantes e instituciones educativas que pertenecen a la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos a participar en el concurso para la elaboración de un ávatar para representar al asistente virtual que será utilizado en educación a distancia (EAD).

Los estudiantes interesados en participar deberán generar un personaje y el que resulte seleccionado será la imagen amigable que estará presente en la plataforma virtual, materiales educativos y comunicaciones oficiales.

El asistente virtual debe encarnar los siguientes valores y conceptos como la inclusión. Debe ser un personaje que inspire confianza y no genere barreras. Su principal función será asistir, orientar y motivar a los estudiantes. Debe, además, reflejar la idea de que siempre es un buen momento para aprender.

El plazo de presentación es hasta el 31 de octubre a las 23.59 y las propuestas deben enviarse al siguiente formulario https://forms.gle/bxWps4eGFyhBs5m4A