Concluyó la conexión en Iselín y Granaderos

La obra del nuevo gasoducto que abastecerá de gas natural a miles de familias de San Rafael y General Alvear, sigue avanzando. Por estos días culminaron los trabajaos de empalme entre el ramal de alta presión y la red existente. La obra del nuevo gasoducto que abastecerá de gas natural a miles de familias de San Rafael y General Alvear, sigue avanzando. Por estos días culminaron los trabajaos de empalme entre el ramal de alta presión y la red existente.

Los trabajos se realizaron en el cruce de Granaderos e Iselín, mediante la técnica del “hot tapping” que permitió realizar los trabajos sin interrumpir el suministro de gas natural a los vecinos de San Rafael.

Una vez concluidas las tareas, se llevó a cabo la compactación del suelo y el relleno del mismo para que quede nuevamente habilitada al tránsito. Una vez concluidas las tareas, se llevó a cabo la compactación del suelo y el relleno del mismo para que quede nuevamente habilitada al tránsito.

Las obras se realizan además en otros sectores, como por ejemplo en la Planta de Regulación Intermedia (PRI), ubicada a metros del arco de Ingreso a San Rafael, se realizan trabajos de instalación eléctrica y montaje de pararrayos mientras se ejecuta la cubierta del techo sobre la cámara reguladora.

Además, se realiza la ejecución de bases de hormigón y trabajos eléctricos en la Estación de Separación, Medición y Odorización (ESMO), la cual se encuentra a metros del empalme del gasoducto internacional Gasandes.

Finalmente, en el tramo de 36 kilómetros del gasoducto, continúan las pruebas de limpieza de cañerías, válvulas de bloqueo, entre otros trabajos.