San Rafael, Mendoza 18 de octubre de 2025
Concientización sobre seguridad vial con juegos, actividades interactivas ..

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 18 octubre, 2025

Durante la mañana de este viernes, alumnos del Colegio del Carmen junto con la ONG escolar “Huella Vial” y la Coordinación de Juventud organizaron una jornada de concientización sobre seguridad vial en la esquina de Espejo e Iselín.

Allí, aprovechando el semáforo, organizaron juegos, actividades interactivas y más para generar concientización, apuntar a una mejor convivencia en la vía pública y ayudar a salvar vidas.

“Traemos juegos, actividades e información para aprender de una forma diferente como cuidarnos en la vía pública”, indicaron.

Asimismo, sumaron folletería en la que hacen hincapié en tener el vehículo en condiciones, no consumir alcohol al conducir, respetar límites de velocidad y señales viales, anticipar maniobras, no utilizar el celular al conducir, ceder el paso a peatones, no bloquear rampas, puentes o paradas de transporte.

 

