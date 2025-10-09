El Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), junto con el municipio de Guaymallén, presentó oficialmente las remeras que lucirán los deportistas en la 4ª edición de la Media Maratón “Comunidad, Deporte y Policía Comisario (R) Elio Olmos”, que se correrá el próximo 19 de octubre en el Predio de la Virgen de Guaymallén.

El acto contó con la presencia de la directora de Capacitación del IUSP Paula Vetrugno; el intendente de municipio, Marcos Calvente, y el director de Adultos Mayores de la provincia, Lucas Luppo. Durante la actividad se exhibieron todas las remeras oficiales, tanto de los deportistas como de los niños que participarán, subrayando el carácter familiar e inclusivo del evento.

La directora Paula Vetrugno destacó el valor institucional de la iniciativa: “El lema de todas las carreras es Comunidad, Deporte y Policía. Invitamos a las familias a correr o caminar. Hay circuitos diseñados para niños y adultos mayores, combinando recreación y competencia dentro del marco del IUSP”.

En tanto, el intendente Marcos Calvente señaló que “la maratón se ha convertido en un referente comunitario y deportivo de Guaymallén. Este tipo de actividades fortalecen la integración social y generan más oportunidades para el desarrollo de la práctica deportiva en comunidad”.

La organización busca que la carrera sea plenamente inclusiva. Participan la Dirección de Adultos Mayores de la provincia, la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y la Dirección de Deporte Adaptado de la Subsecretaría de Deportes.

Participación abierta y premios

Cadetes y estudiantes del IUSP, personal policial en actividad y retirado, y público en general están invitados a sumarse. Además, distintas áreas del Gobierno provincial, la Municipalidad de Guaymallén y empresas mendocinas aportaron premios y regalos, con el objetivo de que el evento sea saludable, recreativo y enriquecedor para todos los participantes.

La cita será el domingo 19 de octubre, a partir de las 8 de la mañana. Las inscripciones se pueden realizar a través del siguiente enlace: https://esfuerzodeportivo.com/mediamaratoniusp2025