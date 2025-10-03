Comienzan a funcionar los nuevos semáforos de Irene Curie y Velez Sarsfield y Juan XXIII y el Libertador

Las tareas se realizaron en los cruces de Irene Curie y Vélez Sarsfield y en Juan XXIII y El Libertador.

En las próximas horas los ordenadores viales se pondrán en funcionamiento, por lo que se pide circular con precaución y respetando las nuevas señales.

Ante el desarrollo urbano y el crecimiento del tránsito vehicular en ambas arterias, desde la comuna se había solicitado a la Secretaría de Transporte de Mendoza la instalación de ordenadores viales.

Tras el paso del tiempo sin respuestas positivas, se decidió realizar la inversión desde la comuna para mejorar la seguridad vial en ambas zonas de la Ciudad.