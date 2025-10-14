Organizado por la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, junto con la Municipalidad de Godoy Cruz y la UNCuyo, este nuevo encuentro propone una programación orientada a destacar la producción artística provincial, fortalecer proyectos en curso y promover la proyección de obras locales, nacionales e iberoamericanas.

Un festival que fomenta la producción audiovisual local

Tendrán lugar la competencia de cortometrajes, laboratorio de guiones y desarrollo de proyectos para fortalecer la producción local. El Laboratorio de Desarrollo de Guion, cuenta con el acompañamiento de especialistas, que trabajarán junto a los guionistas para fortalecer los aspectos narrativos de sus propuestas.

Mirada Oeste busca impulsar la concreción de nuevos proyectos a través del Concurso para la Producción de Cortometrajes. Esta convocatoria brindará la oportunidad a tres equipos de realizar sus obras, otorgándoles el financiamiento necesario para llevar sus ideas a la pantalla.

Asimismo, en relación a la tradicional Competencia de Cortometrajes, este año se suman una competencia nacional y otra de obras latinoamericanas.

Programación

Hoy, lunes 13 de octubre a las 20, comienza el festival con la proyección de “Los renacidos” de Santiago Estévez en la Sala Verde de la Nave UNCuyo (Juan Agustín Maza 250, Ciudad de Mendoza). Mientras que mañana a las 20 se proyectará “Lo deseado” de Darío Mascambroni en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Av. Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

El miércoles 15 de octubre se realizará una jornada con diversas actividades. A las 10 y 16, en la Sala Canelo del Centro de Convenciones Thesaurus de Malargüe, y a las 15 horas en la Casa de la Cultura Juanita Vera de Lavalle, se proyectará “Quinografía”, de Federico Cardone y Mariano Donoso. A las 18, tendrá lugar el evento de apertura del festival junto con la muestra de la Competencia de Cortometrajes en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Av. Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén), donde también se presentará “Senderos”, de Matías Rojo y Sara Torres, a las 19.30. Finalmente, la jornada cerrará con la proyección de “El Mensaje”, de Iván Fund, a las 21 en la Sala Verde de la Nave UNCuyo.

El jueves 16 de octubre continuará la programación del festival con una serie de proyecciones en distintos espacios culturales. A las 19.30 se presentará “Un mundo recobrado”, de Laura Bondarevsky, en la Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano (Antonio Tomba 54, Godoy Cruz). Más tarde, a las 20.30, se proyectará “Adulto”, de Mariano González, en la Sala Azul de la Nave UNCuyo. En el mismo complejo, pero en la Sala Verde, a las 21, se exhibirá “Antes del cuerpo”, dirigida por Karina Piazza y Lucía Bracelis.

El viernes 17 de octubre, a las 18, la Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano será nuevamente sede de la muestra de la competencia de cortometrajes. A continuación, a las 19.30, se proyectará “Francesca y las otras”, de Elena Schnell, en el mismo espacio. La jornada continuará en la Nave UNCuyo, donde a las 20.30 se presentará “LS83”, de Herman Szwarcbart, en la Sala Azul, y a las 21 “Repetí el fin del mundo conmigo”, de Rodrigo Verdejo, en la Sala Verde.

Finalmente, el sábado 18 de octubre se llevará a cabo el evento de premiación del festival Mirada Oeste, a las 19, en el Espacio Le Parc. El cierre de la edición estará a cargo de la proyección “Mensaje en la botella”, dentro del ciclo Cine por los barrios de Godoy Cruz, a las 21.