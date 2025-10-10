Comenzó el Ciclo de Talleres sobre Patrimonio Cultural y Natural con una experiencia para descubrir el entorno que nos rodea

El Taller de Iniciación en Observación de Aves dio inicio al Ciclo de Talleres sobre Patrimonio Cultural y Natural, una propuesta organizada por el Área de Biología y el Archivo Histórico que busca fortalecer el vínculo entre la comunidad y su entorno natural.

Durante tres enriquecedores encuentros, los participantes pudieron adentrarse en el apasionante mundo de la ornitología local. Las dos primeras instancias teóricas ofrecieron un recorrido por conceptos fundamentales sobre identificación, comportamiento y hábitat de las aves, además de brindar herramientas prácticas para la observación responsable y el registro de especies.

La tercera jornada fue una salida de campo que permitió vivenciar todo lo aprendido, en un contacto directo con la naturaleza. En este espacio, la curiosidad y el asombro se combinaron con la observación atenta y el respeto por los ecosistemas, consolidando una experiencia educativa integral.

El taller estuvo a cargo del Lic. Juan Marcos Montanari, especialista en la temática, quien compartió con gran pasión sus conocimientos y motivó a los asistentes a seguir explorando el patrimonio natural que nos rodea. Su guía permitió reconocer el valor de cada especie como parte esencial del equilibrio ambiental y de la identidad de nuestro territorio.

Esta iniciativa no solo promueve la educación ambiental, sino que también invita a descubrir, aprender y valorar la riqueza natural de Malargüe, fomentando el respeto por la biodiversidad y la preservación de nuestro entorno.