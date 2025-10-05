Ciudad de Mendoza ya tiene cámaras lectoras de patentes de automóviles

Este viernes, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, supervisó los trabajos de instalación de una pantalla y cámaras con lectora de patentes en la intersección de calles Perú y Quintanilla. Esta incorporación se da en el marco del proyecto de videovigilancia que desarrolla el municipio y que forma parte del Anillo Digital de Seguridad, una estrategia integral que combina innovación tecnológica, presencia territorial y articulación institucional.

«Este sistema consta de 90 cámaras distribuidas en todo el perímetro de la Ciudad, entre ellas 30 lectoras de patentes, que reportan en tiempo real al Centro de Monitoreo y permiten activar alertas inmediatas en caso de vehículos con pedidos de captura o situaciones de riesgo», destacó el jefe comunal. Asimismo, subrayó que la iniciativa «representa una inversión de 800 millones de pesos, íntegramente realizada por el municipio«.

A su vez, Germán Foix, de Sercom, la empresa que lleva adelante la colocación de los dispositivos, expresó: «Instamos un domo PTZ más una cámara NPR, con lectora de patentes. Toda esta tecnología lo que va a permitir es, en el ingreso a la Ciudad, poder visualizar todos los vehículos y motos que entran y tener, a través del Centro de Monitoreo, un control«.

El dispositivo cuenta con una cámara doble, una fija y otra con capacidad de giro de 360°, y tecnología de inteligencia artificial que permite detectar e identificar patentes, incluso aquellas que se encuentren alteradas o parcialmente cubiertas. Además, la pantalla instalada, ubicada estratégicamente a 12 metros del paso vehicular, tiene la capacidad de mostrar mensajes informativos. Su puesta en funcionamiento está prevista para la próxima semana.

Con esta implementación, la Ciudad suma uno de los diez puntos visibles del anillo, que se complementan con otros diez de carácter no visible, alcanzando un total de 20. Estos se distribuyen en los principales accesos al territorio capitalino, monitoreando en tiempo real los ingresos y egresos al territorio capitalino, con el fin de reforzar el control y la prevención en coordinación con las fuerzas provinciales de seguridad.

El proyecto de videovigilancia urbana está enfocado en políticas de prevención y en la construcción de un modelo de seguridad inteligente al servicio de vecinos, vecinas y visitantes. Con la incorporación de estos 90 dispositivos, la Ciudad contará con cerca de 400 cámaras municipales monitoreando los distintos puntos del territorio capitalino.

