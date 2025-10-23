Durante esta semana del 20 al 24 de octubre, de 10 a 19, en Casa de Mendoza, el público disfrutará de la diversidad de productos del terruño sureño: vinos, aceites, mermeladas, conservas, aceitunas y mucho más.

Además, quienes adquieran algún producto tendrán la oportunidad de participar en el sorteo de una canasta con regionales de cada emprendedor presente en la Feria, que se realizará el viernes 24, día del departamento de San Rafael.

En el marco de estos festejos, la delegación de San Rafael junto con la Casa de Mendoza desarrollan esta feria con el objetivo de promover los sabores típicos, con la excelencia vitivinícola y olivícola de la mano de sus productores, quiénes se aúnan para dar a conocer su trabajo, a la vez que hacen suya la iniciativa y apuntalan a San Rafael como destino turístico y de inversiones. Cuenta además con toda la información necesaria para quienes deseen organizar las próximas vacaciones en el corazón de Mendoza.