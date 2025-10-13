Capacitación en manipulación segura de alimentos para celadores y cocineros escolares

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos y las buenas prácticas en la preparación de alimentos destinados a niños, niñas y adolescentes, se desarrollará el Curso de Manipulación de Alimentos los días 14 y 15 de octubre, de 9 a 13 horas, en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael.

La capacitación está dirigida a celadores y cocineros de escuelas y jardines maternales de la Dirección General de Escuelas (DGE), abarcando los niveles inicial, primario, secundario, educación especial, CEBJA, CENS y educación privada. Se prevé la participación de alrededor de 450 personas.

El curso estará a cargo de la Licenciada en Nutrición Cristina Quintana y la Nutricionista Belén Baidal, profesionales pertenecientes a la Dirección de Alimentación al Escolar de la DGE, quienes abordarán temas fundamentales sobre inocuidad alimentaria, higiene personal, prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, manejo seguro de alimentos crudos y cocidos, control de plagas y limpieza de instalaciones.

La iniciativa, impulsada junto a la Dirección General Región Sur del Ministerio de Salud y Deportes, tiene como propósito garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos que se elaboran en los establecimientos educativos, promoviendo hábitos saludables y responsables en quienes cumplen un rol clave dentro del sistema alimentario escolar.

El curso se dictará en modalidad presencial, con instancias teóricas y prácticas, en dos grupos diferenciados según las funciones de los participantes, de modo de no interrumpir la actividad diaria en los establecimientos.