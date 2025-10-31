Bromatología asesora a los nuevos emprendedores para la habilitación comercial

El Área de Bromatología brinda asesoramiento personalizado a los vecinos que inician actividades vinculadas a la venta de alimentos. A través de charlas e instancias informativas, se busca garantizar la seguridad alimentaria, el cumplimiento de las normativas vigentes y el desarrollo responsable de cada nuevo comercio.

Con el propósito de fortalecer la seguridad alimentaria y acompañar el crecimiento de los nuevos emprendimientos locales, el Área de Bromatología de la Municipalidad de Malargüe continúa brindando asesoramiento a los vecinos que están por iniciar su actividad comercial relacionada con la elaboración o venta de alimentos.

Durante estos encuentros informativos, los profesionales del área orientan a los emprendedores sobre los pasos a seguir para la habilitación de sus locales. Se abordan temas como las ordenanzas vigentes, los controles bromatológicos, las condiciones de higiene necesarias y los requisitos formales para obtener la autorización correspondiente.

El objetivo principal es que cada comercio comience sus actividades de manera segura, en regla y con pleno conocimiento de las normas que rigen la manipulación de alimentos. De esta forma, se garantiza no solo la calidad de los productos que llegan a la mesa de los consumidores, sino también el cuidado de la salud pública.

Desde Bromatología destacaron la importancia de este acompañamiento, que permite a los emprendedores evitar errores comunes y sentirse respaldados durante todo el proceso de habilitación. “Queremos que cada vecino que decide iniciar su negocio tenga a disposición toda la información y las herramientas necesarias para hacerlo correctamente. Es una manera de promover la formalidad, la responsabilidad y el crecimiento sostenido de nuestra economía local”, señalaron desde el área.

Asimismo, se recordó que la Municipalidad de Malargüe mantiene sus puertas abiertas para quienes deseen recibir asesoramiento, evacuar dudas o solicitar una guía sobre los procedimientos que deben cumplir antes de abrir sus puertas al público. El área se ubica en la calle Saturnino Torres este N° 676, al teléfono fijo 4470999 o por número de WhatsApp 2604061678 en el horario de 8:00 a 13:00 hs. Cabe mencionar que no se reciben denuncias por mensajes, sino personalmente.

De esta manera, el trabajo conjunto entre el municipio y los vecinos fortalece la confianza en el consumo local, promueve buenas prácticas en la manipulación de alimentos y contribuye al desarrollo de un sector comercial más seguro, responsable y comprometido con la comunidad.