Avanza la construcción del reservorio de la rama Chimba, en la zona Este

En la cuenca del río Tunuyán Inferior, en los departamentos de Junín y San Martín, avanza una de las obras más importantes que ejecuta Irrigación en la Provincia. Se trata de la Modernización del Sistema de Riego de la Rama Chimba. Hasta allí llegó el Superintendente Sergio Marinelli para visitar la obra y constatar su avance que según certificados de obra es de 63,5%. La obra prevé su finalización en marzo de 2026.

Desde hace dos años Irrigación viene ejecutando obras en esta zona, impermeabilizando tramos previos del canal Chimba, de aproximadamente 1.000 metros cada uno, con fondos propios. Este año, junto al Gobierno de Mendoza, se avanza en lograr más eficiencia para esta cuenca y con la modernización del sistema de riego se ejecuta un importante reservorio de agua, con capacidad de albergar 190 mil m3 y además, se impermeabilizan 10 km del canal Chimba. La inversión total para esta obra es de $13.700 millones de pesos.

Con esta obra se busca optimizar el uso del agua en más de 4.900 hectáreas productivas, beneficiando a cerca de 571 usuarios de los distritos de Los Barriales, Palmira, Chapanay y Las Chimbas. Se trata de una obra clave que consolida una política de desarrollo productivo sostenible en el Este, que permitirá mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico y fortalecer la matriz agrícola.

En este momento, se está llevando a cabo la colocación de la membrana en el reservorio, cuya superficie abarca 9 hectáreas. El reservorio permitirá almacenar y distribuir de manera más eficiente el recurso hídrico.