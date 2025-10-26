Avance clave para la regularización de terrenos y la concreción del Polo Industrial en Pata Mora

La Municipalidad de Malargüe recibirá la donación del predio del pueblo para avanzar en la regularización junto a los vecinos. Además, se entregó un motocarro para mejorar los servicios en la zona y se anunciaron progresos en otros parajes del departamento.

En el marco del proceso de expropiación que lleva adelante el Gobierno provincial en Pata Mora, la Provincia obtuvo una sentencia favorable que permitirá avanzar en la consolidación del sector. La decisión contempla dos puntos fundamentales: por un lado, la instalación del futuro Polo Industrial en la zona de campos mediante un fideicomiso; y por el otro, que el área del pueblo sea donada a la Municipalidad de Malargüe para avanzar en la regularización dominial y garantizar seguridad jurídica a los vecinos.

El equipo de la Unidad Especial de Tierras de la Municipalidad, encabezado por el Dr. Benjamín Mayoral, mantuvo una reunión informativa con los habitantes de Pata Mora, quienes recibieron positivamente las novedades. El objetivo del encuentro fue explicar cada etapa del proceso y brindar acompañamiento a las familias que serán parte de la regularización.

Durante la visita, también se entregó un motocarro recientemente adquirido, que permitirá mejorar y agilizar las tareas de mantenimiento y limpieza del lugar, beneficiando el servicio municipal.

Mayoral informó que el Municipio continúa trabajando en diversos sectores rurales para avanzar en la regularización dominial. En Colonia Pehuenche I y II, la Provincia está desarrollando los trámites correspondientes amparados en la Ley 9002. El funcionario detalló que se encuentran en una etapa clave: el armado del listado definitivo de vecinos que podrán ingresar al proceso de escrituración.

Se trata de un cupo cerrado, con plazos muy acotados. Por ello, se solicita a los interesados acercarse al equipo municipal, que se encuentra atendiendo en la localidad los días 23 y 24 de octubre, y también en la Sala de los Intendentes, para ser incorporados y no perder el derecho a regularizar su situación.

En Cañada Colorada ya se cuenta con mensura completa y se trabaja en un proyecto de ordenanza para el Honorable Concejo Deliberante, que permitirá avanzar con los beneficiarios, además de planificar servidumbres destinadas a circuitos recreativos como bicicleta y mountain bike.

Por su parte, en Bardas Blancas ya se otorgaron nomenclaturas catastrales a cada uno de los lotes, lo que permitirá en breve anunciar nuevas etapas de mensura. En Ranquil Norte se completaron tres viajes con los agrimensores, finalizando la primera parte del trabajo de campo y avanzando hacia el armado de planos georreferenciados.

En cuanto a Agua Escondida también se realizaron las tareas necesarias para la confección del expediente que permitirá lograr la mensura.

Por otro lado, el Dr. Mayoral destacó la reciente aprobación de una ordenanza que unifica criterios tarifarios para todo trámite de regularización dominial en Malargüe, tanto urbano como rural. Esta medida brinda previsibilidad y valores accesibles para los vecinos.

Además, subrayó el importante avance en el Barrio Municipal, donde ya se entregaron entre 40 y 50 escrituras, y una nueva campaña de regularización permitió sumar otras 50 familias al proceso, con el objetivo de completar la documentación del barrio en su totalidad.

Finalmente, recordó que continúan los trabajos en los dos nuevos loteos anunciados por el Intendente Celso Jaque: Nuevo Amanecer y Laderas del Sur. Ambos se encuentran en trámite de habilitación conforme lo establece la ley de loteos de Mendoza, para garantizar que quienes se inscribieron accedan a un terreno en condiciones legales y urbanísticas adecuadas.