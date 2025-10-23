Argentinos en Europa: dos definiciones espectaculares de Mateo Carreras y el Puma que vuelve a estar en el radar

Mateo Carreras es una fija dentro de las convocatorias de los Pumas y el sábado regresó a Bayonne de la mejor manera; el wing tucumano brilló en la victoria del conjunto vasco sobre Clermont por 44-17; en el segundo tiempo marcó dos tries con su sello, a pura gambeta. En el primero le sacó provecho a una gran acción de Esteban Capilla y dejó a dos rivales en el camino. En el segundo recibió un pase de Cheikh Tiberghien, aceleró y nadie pudo frenarlo. El ferviente público de Bayonne, uno de los más apasionados del rugby europeo, cantó “Argentina, Argentina”, luego de las definiciones del tucumano, que compartió equipo con Facundo Bosch, Rodrigo Bruni y Lucas Paulos. En Clermont completó los 80 minutos Marcos Kremer, mientras que en la segunda mitad ingresó Juan Segundo Martin Montilla, sanjuanino de 18 años, que jugó su segundo partido en el primer equipo. Bautista Delguy no formó parte del plantel de 23 por protocolo de conmoción cerebral.

Los tries de Carreras

En una fecha sin grandes sorpresas en el Top 14, Justo Piccardo hizo su debut en Montpellier en la victoria sobre Lyon por 35-13 y se ubica sexto en la tabla. El centro aprovechó un blooper de Vincent Rattez al salir jugado cerca de su propio ingoal y apoyó debajo de los palos en un encuentro en el que también sufrió una tarjeta amarilla por un tackle alto. Después de ocho tests oficiales en los Pumas, el jugador formado en el SIC inició su camino en una liga de primer nivel. tras dos años en el Súper Rugby Américas con Pampas. Domingo Miotti aportó diez puntos con el pie y redondeó una buena producción en Montpellier, que busca volver a pelear en los primeros planos.

El try de Piccardo

En Inglaterra, Matías Moroni debutó en Bristol Bears, con una preparación particular: viajó un sábado desde Argentina, tuvo un solo entrenamiento y el viernes fue titular en el éxito sobre Gloucester por 49-34. El jugador de 34 años se quedó sin club en junio, no fue convocado a los Pumas para el Rugby Championship y regresó a CUBA para mantenerse en ritmo. Por una serie de lesiones sufridas en la línea de backs de Bristol, lo convocaron con un contrato a corto plazo hasta el inicio de la ventana internacional de noviembre. “Es lindo volver a entrar a una cancha y de una manera exagerada, volver a sentirme vivo. Gracias Bristol por esta nueva oportunidad. Este último tiempo me tocó vivir los meses más desafiantes”, escribió Moroni en sus redes sociales.

“A CUBA quiero agradecerle y pedirles perdón. Desde el Día 1 me abrieron las puertas. Para mi fue muy frustrante no poder devolverles todo lo que me dieron y saber que todo este tiempo no fui yo. Aunque intentaba y quería hacerlo, no pude darles mi 100%. A los que me quieren, no me pregunten más. Sólo sepan que voy a seguir luchando”, añadió el back, que en reiteradas ocasiones manifestó su deseo de llegar a disputar su cuarta copa del mundo, en Australia 2027.

Regresar a una liga de primer nivel es un buen síntoma para Moroni, que jugó 77 minutos con una correcta actuación: completó 12 tackles y brindó una asistencia de zurda sobre el cierre. En Bristol, además, fueron titulares Benjamín Elizalde y Pedro Rubiolo, mientras que Benjamín Grondona ingresó en los minutos finales. Por su parte, Matías Alemanno apoyó un try en el local, que perdió en sus primeras cuatro presentaciones y no levanta cabeza.

Moroni debutó en Bristol

Saracens recuperó la sonrisa con una aplastante goleada sobre Sale Sharks por 65-14, un try de Juan Martín González y un buen aporte en ataque de Lucio Cinti, nuevamente como wing. En su debut como titular, Santiago Carreras mostró pinceladas de su talento como fullback de Bath, que perdió 22-20 ante Leicester Tigers. Simón Benítez Cruz también jugó su primer encuentro desde el arranque en Newcastle Red Bulls, que sucumbió ante Northampton Saints. Rodrigo Isgró, Guido Petti, Boris Wenger y Pedro Delgado sumaron minutos en Harlequins, que perdió categóricamente 38-0 en su visita a Exeter Chiefs.

El try de González

Pensando a largo plazo, el cambio de disciplina de Matías Osadczuk puede ser una buena variante en la línea de backs de los Pumas. El ex jugador de los Pumas 7s pasó al rugby de 15s y el fin de semana hizo su estreno en Colomiers, en el PRO D2, la segunda división de Francia. Con buenas incursiones ofensivas y una pelota recuperada completó los 80 minutos.