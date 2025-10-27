Alfredo Cornejo y Luis Petri festejaron juntos el triunfo de la alianza oficialista

No obstante, este resultado le garantizó al oficialismo provincial tener una amplia mayoría en ambas cámaras legislativas. En Diputados, LLA + CM contará con 29 de 48 bancas y en Senadores tendrán 25 de los 38 escaños.

Por su parte, y en medio de cánticos entre militantes “cornejistas” y “petristas”, Luis Petri remarcó que la alianza entre La Libertad Avanza y la UCR en Mendoza “garantizó la victoria más importante del país”.

“Estamos festejando el triunfo legislativo más importante desde el retorno de la democracia. Le quiero agradecer a los más de 515.000 mendocinos que nos acompañaron. A los que no lo hicieron, también los vamos a representar en el Congreso”, aseveró Petri.

En la misma línea, el ministro de Defensa de la Nación se dirigió contra quienes decidieron no participar en estas elecciones y con la mente puesta en las elecciones generales del 2027, el funcionario nacional confesó que “los vamos a necesitar, porque la democracia requiere de más participación”.

Petri también felicitó a los intendentes de la coalición, a quienes calificó como “artífices del triunfo por las gestiones que vienen realizando”.

Y agregó: “Quiero agradecerle a Alfredo, que a diferencia de otros gobernadores que decidieron hacer otros acuerdos y fracasaron rotundamente, eligió fortalecer esta alianza. Ahora vamos a tender puentes, porque han quedado buenos gobernadores y, como decía Alfredo, hay que fortalecer los lazos. Esta victoria tiene nombre y apellido: Javier Gerardo Milei”.

Festejo desde temprano

«Gran elección», festejaban en el oficialismo mendocino, apenas cerraron las mesas.

El primero en salir a festejar en el búnker del hotel Sheraton, sin tener datos oficiales aún, fue el presidente provisional del Senado provincial, Martín Kerchner, quien lideraba la lista de candidatos para la Cámara Alta en el tercer distrito.

Kerchner afirmó además que los resultados son «absolutamente mucho mejores de lo que esperábamos» y confesó sentirse «sorprendido«.

«Vamos a desarrollar una tremenda elección a nivel nacional en Mendoza. Hay un fuerte apoyo al presidente Javier Milei y su candidato Luis Petri. Mendoza se va a imponer como la capital nacional de la libertad«, dijo por su lado Griselda Petri, hermana del primer candidato a diputada nacional y candidata a una banca en la Legislatura.

Los resultados provisorios

Con más del 90% de las mesas escrutadas, la Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se imponía con 53,9% de los votos, frente al 25% del Frente Justicialista Mendoza. Más relegados quedaron:

Frente Verde , 8%

, 8% Frente Libertario Demócrata , 5,4%

, 5,4% Frente de Izquierda y de los Trabajadores , 3,4%

, 3,4% Provincias Unidas + Defendamos Mendoza , 3%

, 3% Protectora , 1%

, 1% Nuevo MAS, 0,4%

Los nuevos diputados nacionales

El resultado provisorio determinó que La Libertad Avanza + Cambia Mendoza obtuvo el 53,9% de los votos, frente al 25% del Frente Justicialista Mendoza. Así, la coalición oficialista tanto provincial como nacional se quedó con cuatro de las cinco bancas que Mendoza renovaba en la Cámara de Diputados de la Nación.

En diciembre finalizarán sus mandatos Julio Cobos y Pamela Verasay (UCR), además de Álvaro Martínez (La Libertad Avanza). Estos dos últimos renovarán sus bancas por cuatro años más, ya que integran la lista conjunta entre radicales y libertarios. También terminan sus mandatos Adolfo Bermejo y Liliana Paponet, ambos del justicialismo.

En síntesis, los nuevos diputados nacionales por Mendoza serán: Luis Petri, Pamela Verasay, Álvaro Martínez y Julieta Mestral Asencio, por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. Emir Félix, por el Frente Justicialista Mendoza. Todos ejercerán sus mandatos hasta diciembre de 2029.

Actualmente, los otros cinco diputados nacionales por Mendoza son Lisandro Nieri (UCR), Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza), Mercedes Llano (Partido Demócrata), Martín Aveiro (Unión por la Patria) y Lourdes Arrieta (Coherencia).

