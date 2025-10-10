Alerta amarilla por viento Zonda

El molesto fenómeno otra vez se repite en el pronóstico del tiempo para Mendoza. Los detalles para el fin de semana largo.
«El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas», alerta el Servicio Meteorológico Nacional para este viernes por la tarde.
Cede un poco la temperatura el sábado y sigue Zonda en la precordillera
Por la noche, a partir de las 21, se espera el ingreso de viento sur, afectando en forma leve la zona sur y noreste de Mendoza, manteniéndose durante toda la madrugada del sábado.
De todos modos, otra vez se repite la alerta de Zonda el día sábado durante la mañana y tarde en la precordillera provincial, Malargüe, sur del Valle de Uco y Uspallata.
«Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Nevadas en cordillera», señala para mañana el reporte meteorológico, con una mínima de 14°C y una máxima de 29°C.
En cuanto al domingo, el pronóstico anuncia para el Gran Mendoza: «Tiempo bueno con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera».
La mínima será de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 25°C.