Acto 12 de Octubre — Día del Respeto a la Diversidad Cultural – CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta

El CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta”, Dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, en articulación con la Escuela Artística Vocacional N° 5-027 “Roberto Rosato Carrozzo”, llevó adelante un acto conmemorativo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural,a cargo de las profesoras Vanesa Alcalá y Adriana García.

El 12 de octubre invita a reflexionar sobre nuestra historia y sobre la manera en que nos reconocemos como parte de una comunidad diversa, plural y en constante construcción. En este marco, los estudiantes del CEBJA y de la Escuela Artística participaron en una jornada cargada de sentido, aprendizaje y expresión colectiva.

La propuesta permitió recorrer distintas formas de comprender el pasado y valorar las múltiples culturas que habitan nuestro territorio. A través de producciones artísticas, musicales, visuales, se promovió el diálogo sobre el encuentro entre los pueblos, las consecuencias históricas de la conquista, la necesidad de reconocer la riqueza de las identidades originarias y contemporáneas.

Mediante lecturas, relatos, dramatizaciones e interpretaciones artísticas, se generó un espacio de participación activa y reflexión crítica, en el cual las voces de jóvenes y adultos se unieron para reafirmar un mensaje de respeto, igualdad y valoración de la diversidad cultural.

Este acto se constituyó en una experiencia educativa significativa que trascendió la efeméride, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el respeto por el otro. Asimismo, consolidó el compromiso institucional de construir una escuela inclusiva, donde todas las culturas, trayectorias y experiencias de vida sean reconocidas como parte de un mismo tejido social.