Accede al Cronograma Completo de las 1° Jornadas “Mundos Posibles: Infancias y Adolescencias como Territorios de Transformación”

Las 1° Jornadas “Mundos Posibles: Infancias y Adolescencias como Territorios de Transformación” se llevarán a cabo el 30 y 31 de octubre en el Centro de Convenciones Thesaurus, con un cronograma de actividades que incluirá presentaciones, mesas de debate y espacios culturales.
Durante dos días, referentes en educación, salud mental y derechos de la infancia se reunirán para discutir el futuro de las infancias y adolescencias. El evento ofrecerá una serie de conferencias, talleres y presentaciones culturales, dirigidas a profesionales y a la comunidad en general. A continuación, te mostramos el cronograma detallado:
Día 30 de Octubre
8:30: Acreditaciones
9:00: Apertura: Mesa de presentación con autoridades del Municipio, Decano de la Universidad Aconcagua (virtual), Observatorio de Niñez y Fundación Yanay.
9:45: Presentación del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia
- Magister Hilda Fadin
- Lic. Javier Ávila
10:00: Presentación de Banda infantil: Banda de la Escuela Gendarme Argentino
10:20: Break
1° Eje: ABORDAJE O MARCO Interdisciplinario (contexto en la actualidad de Infancias y adolescencias)
10:40: Marco Legal
- Dr. Agustín Cinollo
- Dra. Andrea Correa
11:30: “Hablemos de Proyecto de Vida en los adolescentes de hoy”
- Lic. Rubén Gumilla, Orientador Familiar
11:45: Marco Salud Mental: Desarrollo Socioemocional del Adolescente
- Lic. Anabela Andrea González
- Lic. Luciana Magali González
12:30: Receso (Se retoma a las 14:00 hs.)
2° Eje: Abordaje Socio-Comunitario
14:00: Proyecto «Jóvenes y participación comunitaria desde las políticas de cuidados integrales»
- Lic. Andrea Matacotta
- Lic. Gabriela Matacotta
- Lucia Molinero
15:15: Marco Social: “Contención a las Adolescencias”
- CEBJA N° 3-034 “Maestro Julio Andrés Mercado”
- Prof. Munivez Gabriela
- Lic. Gisella Solís
- Lic. Nicol Moya
- Tec. Yamile Sauma
- Tec. Marilen Basualto
16:00: Presentación del Coro Municipal
16:15: Finaliza la jornada del día 30/10, se retoma el día 31 a las 8:00 hs.
Día 31 de Octubre
8:00: Apertura: Acreditaciones
3° Eje Territorial: Infancias y Adolescencias en el ámbito educativo y familiar
8:30: Espacios Educativos en el Departamento de Malargüe
- Prof. Gustavo Cabaña
- CAE 311 (Secundario): Prof. Gustavo Reyes y Prof. Carla Lloret
- Jardines Maternales: Dir. Gisela Cola, Dir. Zambrano Jimena y Dir. Carime Villar
9:30: Ley 9054 “Protocolo de Actuaciones”
- Dra. Andrea Correa
- Dra. Ana Liz Vergara
10:15: Break
10:30: La Salud Mental en Malargüe
- Lic. Florencia Alías
11:15: Círculo de Parentalidad Seguro
- Lic. Kevin Barchiesi
12:00: Cierre de las Jornadas
- Presentación de la Banda de la Escuela Artística
Finalización de Seminario
- Cierre por Dir. Paola Jofre y Secretaría de Desarrollo Humano Prof. Juan José Narambuena