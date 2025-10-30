Accede al Cronograma Completo de las 1° Jornadas “Mundos Posibles: Infancias y Adolescencias como Territorios de Transformación”

Las 1° Jornadas “Mundos Posibles: Infancias y Adolescencias como Territorios de Transformación” se llevarán a cabo el 30 y 31 de octubre en el Centro de Convenciones Thesaurus, con un cronograma de actividades que incluirá presentaciones, mesas de debate y espacios culturales.

Durante dos días, referentes en educación, salud mental y derechos de la infancia se reunirán para discutir el futuro de las infancias y adolescencias. El evento ofrecerá una serie de conferencias, talleres y presentaciones culturales, dirigidas a profesionales y a la comunidad en general. A continuación, te mostramos el cronograma detallado:

Día 30 de Octubre

8:30: Acreditaciones

9:00: Apertura: Mesa de presentación con autoridades del Municipio, Decano de la Universidad Aconcagua (virtual), Observatorio de Niñez y Fundación Yanay.

9:45: Presentación del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia

Magister Hilda Fadin

Lic. Javier Ávila

10:00: Presentación de Banda infantil: Banda de la Escuela Gendarme Argentino

10:20: Break

1° Eje: ABORDAJE O MARCO Interdisciplinario (contexto en la actualidad de Infancias y adolescencias)

10:40: Marco Legal

Dr. Agustín Cinollo

Dra. Andrea Correa

11:30: “Hablemos de Proyecto de Vida en los adolescentes de hoy”

Lic. Rubén Gumilla, Orientador Familiar

11:45: Marco Salud Mental: Desarrollo Socioemocional del Adolescente

Lic. Anabela Andrea González

Lic. Luciana Magali González

12:30: Receso (Se retoma a las 14:00 hs.)

2° Eje: Abordaje Socio-Comunitario

14:00: Proyecto «Jóvenes y participación comunitaria desde las políticas de cuidados integrales»

Lic. Andrea Matacotta

Lic. Gabriela Matacotta

Lucia Molinero

15:15: Marco Social: “Contención a las Adolescencias”

CEBJA N° 3-034 “Maestro Julio Andrés Mercado”

Prof. Munivez Gabriela

Lic. Gisella Solís

Lic. Nicol Moya

Tec. Yamile Sauma

Tec. Marilen Basualto

16:00: Presentación del Coro Municipal

16:15: Finaliza la jornada del día 30/10, se retoma el día 31 a las 8:00 hs.

Día 31 de Octubre

8:00: Apertura: Acreditaciones

3° Eje Territorial: Infancias y Adolescencias en el ámbito educativo y familiar

8:30: Espacios Educativos en el Departamento de Malargüe

Prof. Gustavo Cabaña

CAE 311 (Secundario): Prof. Gustavo Reyes y Prof. Carla Lloret

Jardines Maternales: Dir. Gisela Cola, Dir. Zambrano Jimena y Dir. Carime Villar

9:30: Ley 9054 “Protocolo de Actuaciones”

Dra. Andrea Correa

Dra. Ana Liz Vergara

10:15: Break

10:30: La Salud Mental en Malargüe

Lic. Florencia Alías

11:15: Círculo de Parentalidad Seguro

Lic. Kevin Barchiesi

12:00: Cierre de las Jornadas

Presentación de la Banda de la Escuela Artística

Finalización de Seminario