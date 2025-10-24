San Rafael, Mendoza viernes 24 de octubre de 2025
A sala llena se vive la presentación de «Esencia» en el Teatro Roma

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 24 octubre, 2025

Ya vivimos, sentimos y disfrutamos lo mejor de la esencia cuyana en el Teatro Roma, un espectáculo que celebra la música, la identidad y el legado de los grandes artistas de nuestra región.

Con entrada libre y gratuita cientos de sanrafaelinos se acercaron a disfrutar la 2da edición de la propuesta que se enmarca en un homenaje al reconocido músico y compositor Jorge Viñas, una de las voces más representativas del folclore cuyano.

Durante la jornada se subirán al escenario el propio Viñas, Pocho Sosa, Vanina Fernández, Patricia Cangemi, José Muñoz, Sebastián Luján, Chicha Rosales y los Trovadores de Cuyo.

También los músicos Bernardo Ríos, Ramón Álvarez, Maciel Heredia, Beto y Julio Tobares y Cesar Tobio. Además, habrá una presentación especial a cargo de Carlos Cuadros.

