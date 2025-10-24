A sala llena se vive la presentación de «Esencia» en el Teatro Roma

Con entrada libre y gratuita cientos de sanrafaelinos se acercaron a disfrutar la 2da edición de la propuesta que se enmarca en un homenaje al reconocido músico y compositor Jorge Viñas, una de las voces más representativas del folclore cuyano.

Durante la jornada se subirán al escenario el propio Viñas, Pocho Sosa, Vanina Fernández, Patricia Cangemi, José Muñoz, Sebastián Luján, Chicha Rosales y los Trovadores de Cuyo.

También los músicos Bernardo Ríos, Ramón Álvarez, Maciel Heredia, Beto y Julio Tobares y Cesar Tobio. Además, habrá una presentación especial a cargo de Carlos Cuadros.