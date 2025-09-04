Visita educativa del CEBJA 3-065 Fortín 25 de Mayo al Museo de Historia Natural Humberto Lagiglia

El pasado 2 de septiembre, los estudiantes del CEBJA 3-065 Fortín 25 de Mayo, Grado Múltiple B y D aula núcleo, dependientes de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, realizaron una enriquecedora salida educativa y recreativa al Museo de Historia Natural Humberto Lagiglia de nuestra ciudad.

La propuesta, enmarcada en el eje “La historia a través de la ciencia”, tuvo como principal objetivo acercar a los alumnos a la historia, el arte y la cultura de distintas épocas, a partir de un recorrido por las colecciones y exhibiciones que el museo ofrece.

Durante la visita, los estudiantes pudieron observar, interactuar y reflexionar sobre piezas que dan cuenta del pasado natural y cultural de la región, reconociendo la importancia de la preservación de nuestro patrimonio. Además, la actividad buscó transferir los conocimientos adquiridos en el aula a un contexto real, fortaleciendo de este modo los aprendizajes significativos.

Otro de los ejes destacados de la salida fue el fortalecimiento de la convivencia y los vínculos entre pares, favoreciendo la socialización y el trabajo grupal en un espacio distinto al escolar.

La experiencia permitió también valorar la herencia de nuestros antepasados y reflexionar sobre los modos de vida que marcaron la historia regional.

Los alumnos fueron acompañados por la directora del CEBJA, Gladys Beatriz Corvalán, junto a las profesoras Natalia Ravioli y Gabriela Carrera, quienes destacaron la importancia de estas experiencias que integran lo pedagógico con lo cultural y lo humano.

Esta visita educativa reafirma el compromiso de la institución con una educación inclusiva, participativa y significativa, donde el aprendizaje trasciende el aula para encontrarse con la historia viva de nuestra comunidad