Vialidad trabaja para abrir el Cañón del Atuel y la calle Los Dos Álamos, cortados tras las lluvias

El circuito turístico quedó interrumpido entre las centrales 1 y 2, y se detectaron derrumbes en otros sectores. La Ruta Provincial 222 a Las Leñas operó con normalidad.

Las lluvias generalizadas del fin de semana provocaron el corte de un tramo del camino del Cañón del Atuel (Ruta Provincial 173), en San Rafael, por un desborde del cauce del río. También hubo desprendimientos de rocas en otros sectores. Además se interrumpieron las calles Los Dos Álamos y Alberdi, donde Vialidad Mendoza inició la reconstrucción de una alcantarilla.

Para la madrugada y el amanecer del lunes continúan los pronósticos de lluvias, aunque en retirada, con descenso de la temperatura y riesgo de neblinas y formación de hielo en la calzada, por lo que se recomienda transitar con precaución por las calles y las rutas provinciales.

La tormenta del sábado destruyó el desvío para vehículos que se había montado en Los Dos álamos y Alberdi, por lo que sólo se podrá circular por esta calle ingresando y saliendo a través de la Ruta Nacional 146 hasta que se remedie la situación.

Respecto del Cañón del Atuel, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) lo cerró preventivamente el viernes a las 20 y permanecerá así en su totalidad durante los próximos días, mientras evalúan los daños y se inician los trabajos para restablecer la transitabilidad.

Un desborde del río Atuel, el sábado, en la Roca del Astronauta (hito turístico) hacia el arroyo seco Aisol, que funciona como derivador natural, inundó y destruyó el badén que había sido trazado por el personal de la DPV.

Ese sector corresponde al lugar donde hasta el 11 de enero pasado se encontraba el puente de caños que fue arrasado por otra tormenta. Está ubicado a 4,7 km de la Central Hidroeléctrica 1, entre las centrales 1 y 2.

Por este motivo, el Cañón del Atuel está intransitable entre las centrales 1 y 2, y continuará cerrado en su totalidad, a fin de detectar otros desbordes y derrumbes.

En cambio, sí permaneció transitable la RP 173 hacia el dique Valle Grande, en el tramo asfaltado, que tuvo una breve interrupción el sábado por la mañana debido a dos desprendimientos de rocas que la DPV despejó en pocas horas.

Por su parte, continúa intransitable la Ruta Provincial 220 del circuito turístico del Sosneado, debido a las nevadas del fin de semana. Antes regía una restricción de paso a partir del Arroyo Blanco, pero la medida se extendió ahora a toda la ruta hasta una nueva evaluación.

En tanto, la Ruta Provincial 222 hacia el centro de esquí Las Leñas, en Malargüe, permaneció transitable todo el fin de semana, atendida en forma permanente por la DPV, cuyo personal trabajó de día y de madrugada para mantener el camino abierto en medio de la nevada.