Una semana para celebrar el aprendizaje: cierre con deporte, inclusión y alegría

Con una verdadera fiesta de deporte, música y encuentro comunitario, los CEBJAs de la Sección V cerraron la Semana del Adulto, una propuesta que durante varios días puso en valor la importancia de la alfabetización, la continuidad educativa y la formación permanente.

Durante la semana se desarrollaron múltiples actividades que invitaron a reflexionar sobre el derecho a la educación a lo largo de toda la vida. Hubo producciones colectivas sobre alfabetización, talleres de prevención y salud, espacios de diálogo en torno a problemáticas de interés social y dinámicas que fomentaron la participación activa de los estudiantes adultos.

Cada jornada evidenció que en los CEBJAs no solo se transmiten saberes académicos, sino que también se forma en valores, se brindan herramientas para la vida cotidiana y se abren caminos de superación personal.

El broche de oro llegó con el encuentro seccional “Deporte para Todos”, que se vivió en un clima de camaradería y entusiasmo. Estudiantes, docentes y personal no docente disfrutaron de juegos recreativos, deportes, actividades musicales y del colorido concurso de barriletes “Kites al viento”, que pintó de alegría el cielo sanrafaelino.

El Supervisor Lic. Pablo Moralejo, presente en la jornada, destacó el sentido de la propuesta:

“Este encuentro fue un cierre enriquecedor para una semana que celebró el esfuerzo, la superación y el placer de aprender a lo largo de toda la vida. Todos los centros educativos demuestran su firme compromiso con la formación integral de sus estudiantes”.

Más allá del carácter festivo, la Semana del Adulto se enmarca dentro del plan estratégico del proyecto de Acuerdos Secciónal cuyo objetivo es garantizar el ingreso, permanencia y egreso exitoso de todos los estudiantes.

Para ello, se articulan acciones pedagógicas, recreativas y deportivas que fortalecen el vínculo con la escuela y ofrecen nuevas oportunidades de desarrollo personal.

En este contexto, el deporte se convirtió en un verdadero protagonista: no solo como

actividad física, sino también como herramienta de inclusión social, cuidado de la salud y encuentro intergeneracional. Padres, madres, hijos e incluso nietos acompañaron a los estudiantes adultos en una jornada donde la risa, el juego y la emoción marcaron el pulso del día.

La Semana del Adulto dejó un mensaje claro y esperanzador: nunca es tarde para aprender. Con esfuerzo, dedicación y apoyo institucional, la educación se reafirma como una llave que abre puertas, una oportunidad para crecer y una herramienta para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.

Acede a este link para visualizar las fotos

https://drive.google.com/drive/folders/17JLYUuTxZulLPE_MjNjI3DHB0mz7zfqT