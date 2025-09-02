Un estudiante de San Rafael se quedó con el primer puesto en la final de la Pisatón 2025

La experiencia tuvo su cierre el pasado 30 de agosto en el Espacio Cultural Julio Le Parc, con la participación de 51 estudiantes de tercer año de la secundaria provenientes de los 18 departamentos de la provincia.

Durante dos horas de intenso trabajo, los finalistas de la Pisatón resolvieron siete situaciones de evaluación similares a las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas del inglés Programme for International Student Assessment), en netbooks individuales y bajo una estricta supervisión. La jornada reunió a docentes, directivos y familiares, consolidando así el clima de comunidad educativa que caracterizó todo el certamen.

Los ganadores

El gran campeón fue Valentino Joaquín Martínez, de la Escuela S-233 El Redentor, de San Rafael, quien recibió un monopatín eléctrico. Su docente referente, Martín Maldonado, obtuvo una notebook.

Además, la Escuela 4-029 General San Martín, de Las Heras, recibió el kit recreativo ─metegol, mesa de ping pong y pochoclera─ por haber sido la institución con mayor participación en toda la competencia.

Los diez primeros puestos

La Pisatón mostró su carácter federal, con finalistas destacados de distintas regiones:

Valentino Joaquín Martínez: San Rafael, Escuela S-233 El Redentor Benjamín Exequiel Brunas: Godoy Cruz, Escuela 4-020 Ing. Gabriel del Mazo Prill Rudy Alois: General Alvear, Escuela 4-113 Ing. Jorge Raúl Barraquero Ignacio Schiappapietra: Luján de Cuyo Luz Magalí Jofré Figueroa: Maipú Ana Daniela Palazzesi Lafuente: San Carlos Juan Antonio Alonso González: Santa Rosa Lautaro Joaquín Montenegro Rodríguez – Las Heras Benjamín Uriel García Agüero: San Martín Victoria Nerina Gilbert López: Junín

Voces de la Pisatón

La final también estuvo marcada por las emociones y las reflexiones de quienes vivieron de cerca la experiencia.

Para los estudiantes, la Pisatón fue mucho más que un examen. Magalí señaló: “La verdad, es una prueba muy distinta y al mismo tiempo entretenida. No es tediosa, no es como que tenés que pensar muchísimo, sino que se trata más de comprender”.

En la misma línea, Malena expresó: “Es una muy linda experiencia poder representar a la escuela. Los desafíos están buenos porque nos permiten aprender cosas nuevas y desafiarnos a nosotros mismos”.

Las familias también estuvieron alentando. Claudio Altamirano, padre de una de las finalistas, afirmó: “Es una gran oportunidad de llegar hasta este lugar y de mostrar cómo trabaja la comunidad educativa, con el compromiso de los docentes, las familias y el gobierno escolar. Este tipo de evento acerca a los chicos a la educación y al conocimiento”.

Por su parte, el ministro Tadeo García Zalazar celebró la participación de todos los estudiantes: “Esto es un juego, pero es un juego en el que tienen que estudiar. Es importantísimo que hayan llegado hasta acá, porque significa que están entre los mejores de la provincia. Un aplauso para todos los chicos que llegaron a este espacio”.

Finalmente, Maldonado invitó a sostener estas iniciativas: “Este tipo de evento tiene que invitarnos a participar siempre, sobre todo a los estudiantes. Son experiencias muy lindas que no se olvidan y donde pueden mostrar todo su potencial. Lo lindo es no estar metidos únicamente dentro de un aula, sino también participar en otro tipo de cosas que son muy agradables para todos”.

Una experiencia que llegó para quedarse

La Pisatón Mendoza 2025 se consolidó así como una propuesta innovadora que combina evaluación, motivación y comunidad, mostrando que Mendoza aprende mejor resolviendo juntos.