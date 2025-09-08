Turismo Eco-Responsable: Malargüe invita a viajar cuidando la naturaleza

Malargüe es un destino elegido por miles de visitantes cada año gracias a la riqueza de sus paisajes, su biodiversidad, sus ríos, montañas, cavernas y su invaluable patrimonio arqueológico y paleontológico. Frente a esta realidad, la Dirección de Turismo impulsa la propuesta “Turismo Eco-Responsable”, que invita a cada viajero a convertirse en un aliado del cuidado ambiental.

La iniciativa se apoya en simples pero poderosas recomendaciones: respetar la flora y fauna, reducir, reciclar y reutilizar residuos, no contaminar cursos de agua ni suelos, y retirar los desechos generados durante la estadía. Asimismo, se recuerda que no se debe encender fuego en sitios no habilitados ni dañar las pinturas rupestres, rocas o cavernas que conforman parte del patrimonio cultural e histórico de la región.

Otro de los ejes centrales está en la protección de elementos arqueológicos y paleontológicos, los cuales deben permanecer en su lugar de origen para garantizar la preservación de la historia y la identidad local. Del mismo modo, se invita a practicar la pesca de manera responsable, respetando las normativas y las especies.

Desde el área remarcan que “cada gesto cuenta para conservar la belleza de Malargüe”. Por eso, el llamado es a vivir experiencias turísticas auténticas, pero siempre desde el respeto por el medio ambiente.

Turismo con respeto, turismo con sentido es el lema que resume esta campaña, recordándonos que disfrutar de los paisajes malargüinos también implica el compromiso de cuidarlos, para que puedan ser admirados por las próximas generaciones.