Tras la derrota electoral, Milei descartó cambios en el gabinete pero reflotó una mesa política nacional y pidió convocar a los gobernadores

La primera será la “mesa política nacional” y estará encabezada por el propio Milei; se reunirá este martes por la mañana con la presencia de Martín Menem, pero no de Eduardo “Lule” Menem. Sus encuentros solían realizarse los lunes, pero Milei no les prestaba atención, hasta el cimbronazo electoral a manos del peronismo bonaerense.

La mesa de la Provincia, en tanto, se reunirá este martes por la tarde, con Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei, entre los convocados. El dirigente, uno de los más cuestionados por la derrota electoral, seguirá no obstante al frente de la campaña libertaria en el distrito.

La tercera mesa que anunció el Gobierno buscará recuperar el diálogo con los gobernadores, quienes comenzarán a ser convocados en las próximas horas por Guillermo Francos. Además, el miércoles el mandatario volverá a reunir a su Gabinete en pleno, según anticiparon a LA NACION fuentes oficiales.

Eduardo «Lule» Menem, uno de los cuestionados dentro del Gobierno, al salir esta noche de la Casa Rosada Rodrigo Nespolo

Al cabo de una jornada de nerviosismo e intensos movimientos en la Casa Rosada, desde las altas esferas del Gobierno desmintieron cambios en el gabinete. “No sale ningún funcionario, el problema no ha sido de gestión sino político. Y la política se arregla con más política. Milei el domingo por la noche fue muy claro con eso”, dijeron fuentes muy cercanas al Presidente.

A cuarenta y ochos días de los próximos comicios, el Gobierno buscó así activar un plan para superar lo sucedido el domingo por la noche y avanzar rumbo a las elecciones generales, sin dejar heridos políticos en el camino. Todos los sectores quedaron comprendidos dentro del plan trazado, aunque con diferentes lugares.

Todo se anunció después de que Milei reunió esta tarde, por segunda vez en el día, a su gabinete en pleno en la Casa Rosada. Se trató de la primera vez que se realizan dos reuniones de ministros en una misma jornada. Y todo se dio después de la dura derrota electoral del oficialismo en las elecciones bonaerenses.

Sebastián Pareja, el armador bonaerense que estuvo a punto de renunciar, pero que finalmente fue ratificado Rodrigo Nespolo

Tras la segunda reunión llegó el anuncio del portavoz Manuel Adorni a través de su cuenta en la red social X, de reflotar una “mesa política nacional”, que estará presidida por el propio mandatario. Es una nueva versión de lo que antes llamaban en modo informal “la mesa de los lunes”, que tenía los mismos integrantes.

Allí, además del mandatario, estarán Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Adorni. Que el titular de la Cámara baja siga participando fue leído como un fuerte respaldo a él, tras horas de quedar en la mira por lo sucedido. Este martes, a las 9:30, será la primera reunión de esta nueva etapa.

Además, dijo que hará una convocatoria a un “diálogo federal” con los gobernadores, aunque no se definió fecha, pero según pudo saber LA NACION está previsto que este martes tanto Guillermo Francos, como su segundo, Lisandro Catalán, comiencen a contactar a los mandatarios provinciales para convocarlos.

Adorni también informó que “la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial”. Esta mesa se reunirá este martes por la tarde. Allí están, entre otros, Karina Milei, Sebastián Pareja, Eduardo “Lule” Menem y Cristian Ritondo.

Milei llegó este lunes temprano a Casa Rosada, tras haber participado este domingo por la noche del búnker libertario en Gonnet, en las inmediaciones de La Plata. Allí el mandatario emitió un discurso de tono más moderado que el habitual.

Javier y Karina Milei, anoche al reconocer la derrota en la provincia de Buenos Aires Gustavo Garello – AP

En su mensaje, Milei dijo: “Empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre que vienen las elecciones nacionales. Naturalmente, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos”. Tras lo que agregó que eso «va a llevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores, de cara al futuro vamos a corregirlos», dijo el mandatario.

En la Casa Rosada, donde este lunes reinó un fuerte hermetismo, se desarrollaron una serie de encuentros desde temprano, por la tarde y hasta la noche. En paralelo a la segunda reunión de Gabinete, en el primer piso de Casa Rosada, Lule Menem recibió a Sebastián Pareja, el armador político que quedó en la mira tras los resultados del domingo.

La primera reunión de Gabinete se realizó entre las 9.30 y las 11.30. Allí estuvieron los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto). Y el jefe de ministros, Guillermo Francos.

Guillermo Francos, el jefe de gabinete, se retira tras la segunda reunión de este lunes Rodrigo Néspolo

También participó de ese primer encuentro, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo, las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica), y el portavoz presidencial Manuel Adorni.

En ese primer cónclave el único ausente fue Luis “Toto” Caputo, que llegó pocos minutos antes de las 12 para la reunión que el mandatario mantuvo con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por una línea de crédito para el país.

El segundo encuentro

A la reunión del lunes por la tarde, asistieron todos los ministros nuevamente y el eje del encuentro giró, todo indica, alrededor del desafío electoral que tiene por delante el oficialismo para poder revertir la performance de cara a los comicios generales de octubre.

Luis «Toto» Caputo se va de la Rosada con gesto adusto Rodrigo Nespolo

Milei convocó las dos reuniones de ayer tras haberse mostrado con su Gabinete prácticamente en pleno sobre el escenario del derrotado búnker libertario. Allí faltaron Pettovello, Francos, Werthein y Luis Caputo.

En el corazón del Gobierno se mostraban más repuestos este lunes de lo que fue la sorpresa de la jornada de este domingo, en el que pasadas las horas sostenían que la mayor sorpresa fue el nivel de la diferencia por la que se perdió y que confían revertir para las elecciones generales de octubre.