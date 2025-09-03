Transporte público: mejoran la conectividad en Punta del Agua

A partir del miércoles 3 de setiembre habrá un nuevo recorrido hacia la localidad sureña.

En respuesta a las necesidades de movilidad planteadas por vecinos del distrito Punta del Agua, en San Rafael, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, a través de la Subsecretaría de Transporte, ha propuesto una mejora significativa en la frecuencia de los servicios de transporte público.

Tras un relevamiento técnico realizado por el equipo de la subsecretaría se recomendó implementar un nuevo recorrido los miércoles, que circulará bajo la denominación Línea 619 C General Alvear-Punta de Agua y tendrá el siguiente horario:

Salida de la Terminal de General Alvear a las 8.30, con llegada Punta del Agua a las 10.30.

Salida de Punta del Agua a las 13.30, con llegada a la Terminal de General Alvear a las 15.30.

Esta frecuencia se suma a la que ya cumple la Línea 619 A-B General Alvear-Punta del Agua-Agua Escondida, de lunes a viernes, con salida a las 8.30 de la Terminal de General Alvear y regreso a las 20.

Esta propuesta busca optimizar los tiempos de traslado, facilitar el acceso a servicios esenciales y fortalecer la integración territorial.