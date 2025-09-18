Todo lo que hay que saber del sorteo del Final 8 de la Copa Davis: los posibles caminos de Argentina

El cuadro de la fase final se armará al determinar los cruces de los cuatro preclasificados con las otras cuatro naciones. Luego de los resultados del fin de semana, Italia (1°), Alemania (3°) y Francia (6°) tienen asegurado un lugar entre los mejores rankeados. España, que perdió tres posiciones y quedó décimo, Bélgica (11°) y Austria (12°) saben que quedarán en el segundo lote. Mientras que Argentina y República Checa, que ahora comparten el octavo lugar, irán a un mini sorteo para decidir cuál de los dos se meterá entre los cabezas de serie.

Si la suerte les sonríe a Los Halcones, crecerían las chances de avanzar en el torneo porque no se podrían cruzar con Jannik Sinner y compañía en la primera instancia. Aunque en ese caso, sí podrían terminar emparejados con los ibéricos, que con Carlos Alcaraz serían un adversario durísimo, sin importar el orden de entrada.

¿Cómo llegaron los otros países a esta instancia? Los italianos se saltaron este año los Qualifiers por su condición de vigente bicampeones, tras su consagración el año pasado con una victoria por 2 a 0 ante los neerlandeses. Los alemanes (4°) vienen de ganarle 4 a 0 a Japón en Tokyo, sin Alexander Zverev, tercero de la ATP. Y los franceses (8°) superaron por 3 a 1 a Croacia en Osijek.

Los checos sorprendieron por 3-2 a Estados Unidos en Delray Beach. En tanto, España, sin sus dos grandes estrellas, Alcaraz (número 1 y reciente campeón del US Open) y Marcel Granollers (ganador del dobles en Nueva York junto a Horacio Zeballos), sufrió para vencer 3 a 2 a Dinamarca en Marbella, en una épica remontada; Bélgica (11° bajó por 3-2 a Australia en Sydney; y Austria (20°) se impuso 3-2 ante Hungría en Debrecen.

Aquella primera edición se disputó en la Caja Mágica de Madrid con un sistema de juego distinto: primero un round robin con seis grupos de tres países y después un cuadro de eliminación directa con ocho selecciones. El conjunto albiceleste entró gracias a un wild card, superó su fase con victoria ante Chile y caída ante Alemania y se despidió en cuartos frente a España, luego campeón.

Después pasaron tres temporadas sin presencia argentina en las Finales. En 2021, el equipo perdió en la primera ronda de Qualifiers con Colombia en Bogotá y tuvo que derrotar a Bielorrusia en el Buenos Aires Lawn Tennis en septiembre para no descender. La misma situación se dio en 2023: derrota ante Finlandia de visitante en febrero y victoria frente a Lituania en BALTC siete meses más tarde para mantenerse en la máxima categoría.

En 2022 logró pasar los Qualifiers, al vencer a República Checa en Buenos Aires, y se metió en la Fase de Grupos de las Finales. Pero cosechó tres derrotas ante Suecia, Italia y Croacia en esa etapa que se jugó en Bologna en septiembre y se quedó afuera de cuartos.

El año pasado, por fin, volvió al Final 8. En febrero por los Qualifiers, superó a Kazajistán en Rosario. En septiembre, en el Grupo D en Manchester, cayó ante Canadá y venció a Gran Bretaña y Finlandia. Y se ganó un pasaje para la instancia decisiva que se realizó en Málaga, en la que cayó en cuartos ante la Italia de Jannik Sinner, que terminaría revalidando su título.

Esta temporada la arrancó con un trabajado 3-2 ante Noruega, liderado por Casper Ruud, en Oslo. Y el fin de semana, festejó ante Países Bajos gracias a las sólidas actuaciones de Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y la dupla Horacio Zeballos–Andrés Molteni en una serie que dejó además el debut copero de Francisco Comesaña.