Todo listo para recibir la primavera en el paruq Yrigoyen

En el predio ya se está terminando de montar el escenario que recibirá los shows de El Zar y Euge Quevedo y La Banda de Carlitos.

Además de los espectáculos centrales se presentarán 100 Pesos, La Superliga, The Wine, Equilibristas, Agitados y los DJ´s Chocolo &Cia, Duende y Parecidos.

En el predio también habrá feria de emprendedores, artesanos, patio de comidas y foodtrucks.

“Los esperamos a todos desde las 15 para vivir una gran fiesta como cada primavera. Los chicos y sus familias van a poder disfrutar excelentes artistas y shows de calidad. Los invitamos a que vengan y disfruten”, destacó el Coordinador de Juventud, Julen Rabino.

CORTES DE CALLES

Los cortes de calles y el operativo de seguridad comenzaron con la interrupción de la circulación de calle Vicchi.

Además, el lunes desde las 10 se cortará el tránsito en Vicente López y Montecaseros entre Ameghino y Sobremonte y en San Juan Bosco, Perú y Libertad entre Buchardo y Marcelo Torcuato de Alvear.